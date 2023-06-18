Джордж Расселл: «Мне понравилась квалификация – условия меняются на каждом круге, ты едешь на инстинктах»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, а также рассказал о целях на предстоящую гонку.

«Честно говоря, мне очень понравилось. Условия меняются на каждом круге, ты едешь на инстинктах. Да, в третьем сегменте у нас не все получилось, на 5-е место (4-е после штрафа Хюлькенберга), вероятно, превзошло наши ожидания на старте квалификации.

Как команда мы были быстрее в тот момент, когда трасса начала подсыхать и промежуточные шины стали перегреваться. В таких условиях наша машина была одной из лучших. Если бы состояние трассы на протяжении всей сессии было таким, как в третьем сегменте, то тогда нам, вероятно, пришлось бы труднее.

А теперь мы стартует с 4-й и 5-й позиции (3-4 с учетом штрафа), и это, как мне кажется, наша лучшая квалификация, начиная с этапа в Австралии, так что в гонке мы можем побороться за место на подиуме», – рассказал Расселл.

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1 комментарий

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лишь бы снова квала не вышла интереснее гонки
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