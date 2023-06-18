«Хаас» впервые в истории начнет Гран-при с первого ряда
Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг стартует на Гран-при Канады со второй позиции.
В дождевой квалификации немец уступил лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Хюлькенберг стартует с первого ряда в третий раз в карьере. Нико начал с первого места Гран-при Бразилии-2010 и со второго – Гран-при Австрии-2016. Тогда пилот выступал за «Уильямс» и «Форс-Индию», соответственно.
Для «Хааса» достижение стало первым в истории – команда никогда ранее не открывала основную гонку с первого ряда. На прошлогоднем Гран-при Сан-Паулу Кевин Магнуссен завоевал поул, однако он начал с первой позиции субботний спринт.
Гран-при Канады-2023. Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию, Хюлькенберг – 2-й, Алонсо – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
2 комментария