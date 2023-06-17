Отмар Сафнауэр о штрафах Гасли в Испании: «Мы полтора часа обсуждали вопросы коммуникации. Будем работать иначе – особенно в случае с Пьером»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр рассказал, что пилот полтора часа беседовал с командой после двойного штрафа в квалификации .

Гасли удалось квалифицироваться четвертым в Барселоне, однако за блокировку соперников он получил дважды штраф в три позиции. В итоге француз опустился на 10-е место на старте – там же Пьер и финишировал.

«Мы встретились во время паузы между Испанией и этим этапом [в Канаде]. Мы полтора часа обсуждали вопросы коммуникации, как мы коммуницируем с ним, какая информация ему нужна, когда он ее получает и что он с ней делает – просто чтобы мы могли стать лучше.

Потому что случившееся было неудачей. Если бы он стартовал четвертым и ехал четвертым, вместо того чтобы стартовать там, где получилось, и быть выдавленным с трассы, закончив первый круг на 14-м месте… 14-е место существенно отличается от четвертого.

Мы должны убедиться в том, что когда мы квалифицируемся так высоко, то сможем там же гоняться. Мы будем в некоторых моментах работать иначе – особенно в случае с Пьером», – заявил Сафнауэр.

По мнению Отмара, подобная проблема могла возникнуть из-за того, что Гасли проводит первый сезон в « », в то время как для его напарника Эстебана Окона это пятый год в команде:

«Эстебан больше привык к работе с командой инженеров, потому что он с нами намного дольше».

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