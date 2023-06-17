Серхио Перес: «Очень жаль, что мы лишились первой практики. Она была нам очень нужна. Это позор»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес разочарован тем, как прошла пятница Гран-при Канады.

Первую практику остановили после поломки болида «Альпин» Пьера Гасли и не смогли возобновить из-за поломки в системе камер безопасности. В итоге ко второй сессии добавили 30 минут – к концу заезда пошел сильный дождь.  

«Очень жаль, что мы лишились первой практики. Думаю, она была нам очень нужна. Условия к концу второй практики также стали намного хуже. В этом плане это позор.

Но думаю, мы собрали хорошую базу данных – и мы должны просто убедиться, что поиграемся немного с машиной. Все делалось слегка в спешке. Нам еще многое предстоит понять сегодня [в пятницу] вечером», – сказал Перес.

Также Серхио поделился мнением о темпе конкурентов из «Астон Мартин», «Мерседеса» и «Феррари»:

«Думаю, они хорошо выглядят. Нам тоже нужно улучшить темп. Завтра [в субботу] посмотрим».

Кроме того, мексиканец отметил, что прогнозируемые изменения в погодных условиях в течение выходных добавят зрелищности:

«Что ж, я считаю, это будет интересный уик-энд – с такой-то вероятностью дождя. Становится действительно темнее, ухудшается видимость – в таких условиях довольно быстро становится неудобно пилотировать. Так что если дождь и пойдет, то, надеюсь, он будет несильным».

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4 комментария

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ALMANAC
Сереге надо бы подсобраться
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Великий Алонсо
На РБ вообще практика не нужна чтобы два первых места в гонке занять, так что не ной, днище
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