Макс Ферстаппен: «Трасса Гран-при Канады пока не подходит «Ред Булл». Мы знаем ограничения машины»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен пожаловался, что трек в Монреале не подходит «Ред Булл».

Первую сессию перед Гран-при Канады фактически сорвали технические трудности, возникшие у организаторов этапа, во второй тренировке чемпион показал шестое время.

«День сложился нехорошо. Предстоит поработать, болид пока не фантастический.

Мы знаем ограничения машины, и, пожалуй, пока такая трасса с ее кочками и поребриками точно не подходит болиду. Но постараемся улучшить ситуацию», – признался гонщик «Ред Булл».

Ферстаппен также предположил, что итоги квалификации могут оказаться неожиданными.

«Наверное, завтра будет очень мокро. Обычно это приводит к сюрпризам в квалификации. И посмотрим, какой будет погода в воскресенье», – сообщил Макс после пятничных практик.

Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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2 комментария

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imeka21
Пока не подходит, но первое место обеспечено, знаем
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