Хэмилтон считает, что Ферстаппен может побить его рекорды: «Безусловно. Макс выступает потрясающе, у него прекрасная команда»
Льюис Хэмилтон полагает, что Макс Ферстаппен способен превзойти его достижения.
На счету пилота «Мерседеса» семь титулов и 103 победы в «Формуле-1», его коллега из «Ред Булл» стал двукратным чемпионом и выиграл 40 гонок. Сильнее всего Макс отстает от Льюиса по количеству поулов (24 против 103).
«У него впереди долгая карьера, так что безусловно. В конечном счете рекорды нужны, чтобы их побивать, и у него прекрасная команда», – сказал Льюис.
В то же время Хэмилтон рассчитывает, что еще станет победителем Гран-при до завершения карьеры:
«Нужно упорно работать ради этого. Надеюсь, еще будут [победы], хотя бы на заключительном этапе моей карьеры. И, надеюсь, у нас будут жесткие сражения».
На Гран-при Канады Ферстаппен может сравниться по победам с трехкратным чемпионом мира Айртоном Сенной. Хэмилтон вспомнил, как сам превосходил показатели бразильца:
«Сюрреалистичное чувство. Когда мне было пять лет, я смотрел гонки с отцом и мечтал быть как Айртон. Потом я мечтал попасть в «Формулу-1» и достичь чего-то подобного.
И когда понимаешь, что ты сравниваешься с ним по результатам… В конечном счете это нечестно, потому что сейчас гонок гораздо больше, чем тогда. Тем не менее, это большая честь. Мне дали копию шлема или что-то в таком духе, было очень классно.
Макс выступает потрясающе, проводит невероятную карьеру и, конечно, превзойдет [достижение Сенны]. А я постараюсь сделать так, чтобы машина оказалась там, где должна – тогда мы сможем его замедлить».
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