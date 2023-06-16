Хэмилтон считает, что Ферстаппен может побить его рекорды: «Безусловно. Макс выступает потрясающе, у него прекрасная команда»

Льюис Хэмилтон полагает, что Макс Ферстаппен способен превзойти его достижения.

На счету пилота « » семь титулов и 103 победы в «Формуле-1», его коллега из « » стал двукратным чемпионом и выиграл 40 гонок. Сильнее всего Макс отстает от по количеству поулов (24 против 103).

«У него впереди долгая карьера, так что безусловно. В конечном счете рекорды нужны, чтобы их побивать, и у него прекрасная команда», – сказал Льюис.

В то же время Хэмилтон рассчитывает, что еще станет победителем Гран-при до завершения карьеры:

«Нужно упорно работать ради этого. Надеюсь, еще будут [победы], хотя бы на заключительном этапе моей карьеры. И, надеюсь, у нас будут жесткие сражения».

На Гран-при Канады Ферстаппен может сравниться по победам с трехкратным чемпионом мира . Хэмилтон вспомнил, как сам превосходил показатели бразильца:

«Сюрреалистичное чувство. Когда мне было пять лет, я смотрел гонки с отцом и мечтал быть как Айртон. Потом я мечтал попасть в «Формулу-1» и достичь чего-то подобного.

И когда понимаешь, что ты сравниваешься с ним по результатам… В конечном счете это нечестно, потому что сейчас гонок гораздо больше, чем тогда. Тем не менее, это большая честь. Мне дали копию шлема или что-то в таком духе, было очень классно.

выступает потрясающе, проводит невероятную карьеру и, конечно, превзойдет [достижение Сенны]. А я постараюсь сделать так, чтобы машина оказалась там, где должна – тогда мы сможем его замедлить».

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