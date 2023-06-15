Стефано Доменикали: «Команды «Ф-1» продавали за 1 фунт, теперь предлагают чуть ли не миллиарды»

Теги Хонда бизнес Росс Браун Стефано Доменикали Формула-1 Мерседес Браун деньги Авто

Стефано Доменикали рассказал о впечатляющем подорожании команд «Формулы-1».

Руководитель чемпионата напомнил, что всего 14 лет назад Росс Браун купил у «Хонды» будущий «Браун» и «Мерседес» за один фунт стерлингов.

«Два года назад, когда подписывали новый Договор согласия, шли разговоры о том, какую ценность для команд несет присоединение к «Формуле-1». Называлась сумма [стартового взноса] в 200 миллионов долларов, и она казалось недостижимой.

В прошлом команды продавали за один фунт. Теперь же рынок предлагает чуть ли не миллиарды, и команды отказываются. Представляете?

Чем конкурентоспособнее пелотон, чем больше интересных гонок, тем больше внимания к нашему спорту. Очевидно, есть ситуации, когда интерес к командам «Формулы-1» повышается, поскольку они инвестируют и верят, что такая платформа поможет развивать и другие вещи», – заявил Доменикали в подкасте Beyond the Grid.

Стефано Доменикали не хотел бы видеть в «Ф-1» больше 20 машин: «Нет, я так не думаю. Но это исключительно мое личное мнение»

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3 комментария

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Ascari
Один фунт команды стоили, когда у них было куча долгов и их нельзя было купить на 0 фунтов. Поэтому в договоре купли/продажи писали 1 символический фунт.
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Incendier Deafening
Смешной этот управленишка. Мог бы и напомнить, как он пришел в Феррари когда та стоила миллиарды, а после его управления стала стоить чуть больше фунта ахаха
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Марат Кагин
всех лишь американцам серию продать надо было
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