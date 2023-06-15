Стефано Доменикали: «Команды «Ф-1» продавали за 1 фунт, теперь предлагают чуть ли не миллиарды»

Стефано Доменикали рассказал о впечатляющем подорожании команд «Формулы-1».

Руководитель чемпионата напомнил, что всего 14 лет назад купил у «Хонды» будущий «Браун» и « » за один фунт стерлингов.

«Два года назад, когда подписывали новый Договор согласия, шли разговоры о том, какую ценность для команд несет присоединение к «Формуле-1». Называлась сумма [стартового взноса] в 200 миллионов долларов, и она казалось недостижимой.

В прошлом команды продавали за один фунт. Теперь же рынок предлагает чуть ли не миллиарды, и команды отказываются. Представляете?

Чем конкурентоспособнее пелотон, чем больше интересных гонок, тем больше внимания к нашему спорту. Очевидно, есть ситуации, когда интерес к командам «Формулы-1» повышается, поскольку они инвестируют и верят, что такая платформа поможет развивать и другие вещи», – заявил Доменикали в подкасте Beyond the Grid.

Стефано Доменикали не хотел бы видеть в «Ф-1» больше 20 машин: «Нет, я так не думаю. Но это исключительно мое личное мнение»

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