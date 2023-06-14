Борис Ротенберг: «Стараемся организовать в России масштабные гоночные соревнования, который по накалу и объему будут не хуже, чем в Европе»

Основатель «СМП Рейсинг» Борис Ротенберг рассказал о планах по созданию и развитию картинговых соревнований в России.

По словам Ротенберга, разработкой гоночных картов собственного производства в России занимаются уже несколько компаний.

«На самом деле мы сейчас стараемся все перевести сюда, в Россию, проводить масштабные соревнования, которые в принципе должны быть по своему накалу и объему не хуже, чем в Европе. «СМП Рейсинг» все эти годы, начиная с 13-го, выезжала на европейские соревнования, достигла всех вершин, кроме «Формулы-1», всех титульных званий, которые только были, даже в гонке «24 часа Ле-Мана». Сейчас мы стараемся это сделать именно в России. Стараемся начать именно с детской академии для того, чтобы как можно больше детей развивалось.

Сейчас мы пытаемся сделать в четырех местах карты. BR Engineering делает свой карт, делают в Татарстане, есть еще два производителя. Главное, чтобы карт был для детей одинаковый. Одинаковая резина, одинаковый двигатель. Чтобы не было каких-то разногласий в командах, что кто-то едет быстрее, потому что у него сильнее мотор или что-то другое. Потом будет, наверное, на конкурсной системе выбираться именно тот карт, который более безопасный и комфортный для детей, и будем проводить чемпионаты во всех категориях, начиная с «микро», и дальше все дисциплины.

Сами карты будут делать российские, конечно. Мы сейчас пытаемся все лучшее собрать и сделать свое. В картинге это будет проще, чем сделать, допустим, машину. Мы готовим конкурсную систему — на каком карте будем выезжать на соревнования; они будут разной категории. Будет наше российское производство, которое должно быть и будет существовать.

Что касается международной арены, пока я не вижу пилотам особого смысла для того, чтобы туда стремиться. Нам нужно создать условия, чтобы мы могли в России проводить все мероприятия спортивные, чтобы в любой момент смогли выезжать на международные соревнования, чтобы спортсмены там делали конкуренцию. То есть мы должны создать лучшие условия, чем в Европе», – рассказал Ротенберг.

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