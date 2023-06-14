Стефано Доменикали о преимуществе «Ред Булл»: «В «Ф-1» всегда были циклы доминирования одной команды – нужно чтобы эти циклы становились короче»

Руководитель «Формулы-1» заявил, что было бы неправильно вносить изменения в технический регламент серии ради замедления « » и повышения интриги.

При этом Доменикали признал, что одной из целей при разработке технического регламента на 2026-й год будет попытка сократить возможные периода доминирования одной команды над остальными.

«Нет, это было бы неправильно, потому что нельзя допустить обвинений «Формулы-1» в манипуляциях. Я вообще не могу себе представить использование подобного подхода.

Да, сейчас у нас есть разрыв между одной командой и всеми остальными. В то время как почти все команды очень близки по скорости, одной команде, а именно «Ред Булл», удалось добиться невероятного успеха, великолепно справившись с задачей.

Отрыв «Ред Булл» и правда кажется очень большим, но нам нужно быть благоразумными, ведь мы понимаем, что в жизни все может очень быстро измениться.

Ясно, что наша цель в том, чтобы этот разрыв был минимальным и оставался таковым. И я уверен, что другие команды тоже ищут способы догнать «Ред Булл» в плане развития машины, действуя в условиях ограничения бюджетов.

В «Формуле-1» всегда были циклы доминирования одной команды, а затем ситуация выравнивалась. Поэтому я бы сказал, что нашей целью с точки зрения стратегического развития должно быть достижение того, чтобы в будущем такие циклы становились все короче. Поскольку в этом случае все 20, или сколько их будет в итоге, машин будут полноценно участвовать в соревновании. Такова моя позиция и как представителя владельца коммерческих прав, и как простого любителя автоспорта», – рассказал Доменикали.

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