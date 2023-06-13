Карлос Сайнс: «Трудно заставить ошибиться Ферстаппена с таким доминирующим «Ред Булл» без давления»

Карлос Сайнс рассказал, почему Макс Ферстаппен редко ошибается.

Гонщик « » отметил, что доминирующий болид « » позволяет двукратному чемпиону «Формулы-1» не напрягаться.

«Не нужно быть гением, чтобы осознать, что достать «Ред Булл» в этом сезоне будет очень трудно, хотя это не значит, что «Феррари» не сможет. Мы попробуем – нельзя сказать, что «Феррари» не способна выигрывать гонки. Мы будем к этому стремиться.

Трудно заставить ошибиться Макса с таким доминирующим «Ред Булл» без давления», – заявил Сайнс.

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