Карлос Сайнс: «Трудно заставить ошибиться Ферстаппена с таким доминирующим «Ред Булл» без давления»

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Карлос Сайнс рассказал, почему Макс Ферстаппен редко ошибается.

Гонщик «Феррари» отметил, что доминирующий болид «Ред Булл» позволяет двукратному чемпиону «Формулы-1» не напрягаться.

«Не нужно быть гением, чтобы осознать, что достать «Ред Булл» в этом сезоне будет очень трудно, хотя это не значит, что «Феррари» не сможет. Мы попробуем – нельзя сказать, что «Феррари» не способна выигрывать гонки. Мы будем к этому стремиться.

Трудно заставить ошибиться Макса с таким доминирующим «Ред Булл» без давления», – заявил Сайнс.

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2 комментария

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Luca di Montezemolo
Феррари не сможет. Феррари не будет выигрывать гонки. Это если говорить о чистой скорости, разок подфартить может кому угодно.
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MinkoffS
даже на равных машинах, скорее Сайнс сам вылетит, чем заставит ошибиться Макса.
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