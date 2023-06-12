Исполнительный директор «Феррари» о неудачном старте сезона в «Ф-1»: «У меня есть гораздо более весомые причины для стресса»

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья прокомментировал победу команды в гонке «24 часа Ле-Мана»:

«Эта победа вновь доказывает уникальность «Феррари» и что мы умеем делать непревзойденные автомобили. Потому что это уникальная машина. Следующая цель? Продолжать побеждать».

При этом Винья признал, что ситуация в «Формуле-1» для «Феррари» складывается совсем иначе:

«Стало ли неудачное начало сезона в «Формуле-1» для меня стрессом? Знаете, у меня есть гораздо более весомые причины для стресса.

Для команды это шанс прибавить, многому научиться. Мы должны построить машину, которая будет лучше предыдущей – впрочем, это правило действует для всего, чем мы занимаемся.

Спорт для нас очень важен, гонки – это неотъемлемая часть природы «Феррари». Так что да, мы продолжим вкладываться в проекты и в «Формуле-1», и в WEC, поскольку в том числе видим множество технологий, которые в дальнейшем можно будет использовать и в дорожных автомобилях», – рассказал Винья.

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