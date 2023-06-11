24 часа Ле-Мана. Экипаж «Тойоты» №8 попал в аварию за полтора часа до финиша – отрыв «Феррари» вырос до 3,5 минут

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Рио Хиракава WEC Авто

Экипаж «Тойоты» №8 попал в аварию за полтора часа до финиша гонки 24 часа Ле-Мана.

Находившийся в тот момент за рулем болида Рио Хиракава заблокировал колеса на выходе из поворота «Индианаполис» и врезался в барьеры в «Арнаже». В результате повредив заднюю часть своего болида.

Хиракава смог вернуться в боксы, где механики устранили большую часть повреждений, однако в результате отставание от лидирующей «Феррари» №51 выросло до 3,5 минут.

В данный момент до конца заезда остается час.

24 часа Ле-Мана. «Феррари» опережает «Тойоту» за 3 часа до финиша

3 комментария

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Кавабунга Шреддоголовый
Тойота пошла ва-банк, но сделала себе Хирокаву
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Veneno
Алая трахома чуть последний дух не испустила на пите, но завелась слава богу
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Kappa Kappish
Господи, Фуры без валидола никак
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