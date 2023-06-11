24 часа Ле-Мана. Экипаж «Тойоты» №8 попал в аварию за полтора часа до финиша – отрыв «Феррари» вырос до 3,5 минут

Экипаж «Тойоты» №8 попал в аварию за полтора часа до финиша гонки 24 часа Ле-Мана.

Находившийся в тот момент за рулем болида Рио Хиракава заблокировал колеса на выходе из поворота «Индианаполис» и врезался в барьеры в «Арнаже». В результате повредив заднюю часть своего болида.

Хиракава смог вернуться в боксы, где механики устранили большую часть повреждений, однако в результате отставание от лидирующей «Феррари» №51 выросло до 3,5 минут.

В данный момент до конца заезда остается час.

24 часа Ле-Мана. «Феррари» опережает «Тойоту» за 3 часа до финиша