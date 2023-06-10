Квят проведет старт на «24 часах Ле-Мана» за «Прему»

Теги Феррари Тойота 24 часа Ле-Мана Себастьян Буэми Порше Мирко Бортолотти Даниил Квят Фелипе Наср Джеймс Каладо WEC Према Никлас Нильсен Авто

Даниил Квят первым сядет за руль «Премы» №63 в гонке «24 часа Ле-Мана».

Экипаж Квята, Дориан Пен и Мирко Бортолотти стартует с пятой позиции в классе LMP2.

Старт с первых рядов в классе гиперкаров проведут Никлас Нильсен, Джеймс Каладо (оба – «Феррари»), Себастьян БуэмиТойота») и Фелипе Наср («Порше»).

Начало легендарного марафона – в 17:00 по московскому времени.

Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2

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