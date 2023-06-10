Квят проведет старт на «24 часах Ле-Мана» за «Прему»

первым сядет за руль «Премы» №63 в гонке «24 часа Ле-Мана».

Экипаж Квята, Дориан Пен и Мирко Бортолотти стартует с пятой позиции в классе LMP2.

Старт с первых рядов в классе гиперкаров проведут Никлас Нильсен, (оба – «Феррари»), (« ») и Фелипе Наср (« »).

Начало легендарного марафона – в 17:00 по московскому времени.

Две «Феррари» начнут «24 часа Ле-Мана» с первого ряда, экипаж Квята стартует 5-м в LMP2