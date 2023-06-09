Гельмут Марко: «Место Переса в команде не было и не будет под угрозой, все это чушь»

Советник «Ред Булл» заявил, что команда не собирается менять на другого гонщика по ходу сезона.

Такая информация появилась в некоторых изданиях на фоне не самых убедительных выступлений Переса в последних гонках.

По словам Марко, в «Ред Булл» очень довольны Пересом, и что гонщику нужно просто чуть-чуть изменить свой подход:

«Все это чушь. Место Серхио никогда не было и никогда не будет под угрозой. Он является важным элементом в достижении целей, которые мы перед собой поставили в этом сезоне. Мы хотим занять первое и второе место в личном зачете и выиграть Кубок конструкторов, сделав это как можно раньше.

После сравнительно слабых выступлений в Майами и в Монако я напомнил Серхио, что ему нужно сосредоточиться на своей работе. Что он не смог использовать возможности, которые ему представились. Выступая в одной команде с он имеет дело с напарником, которого ему очень трудно победить. И это касается не только Чеко, но и любого другого пилота в данный момент.

Так что Серхио стоит сконцентрироваться на себе, вместо того чтобы отчаянно пытаться победить Макса. И что он должен быть там и быть готовым и использовать ситуацию, когда у Макса дела пойдут не оптимально. Хорошая гонка Серхио в Барселоне после неудачной квалификации стала первым шагом в верном направлении».

Также Марко признал, что «Ред Булл» будет невероятно трудно установить новый рекорд «Формулы-1», выиграв все без исключения Гран-при в нынешнем сезоне. Лучшим результатом в истории «Ф-1» на данный момент остается сезон-1988, когда выступавшие за «Макларен» Айртон Сенна и Ален Прост выиграли 15 из 16 проведенных Гран-при:

«Если говорить о чистой скорости – да, мы на это способны. В конце концов, не будет преувеличением заявить, что сейчас « » считается главным фаворитом перед каждой гонкой. Но при этом вам нужно избежать случаев невезения. А с учетом того, что до конца сезона остается еще 15 этапов, все может быстро измениться. Нам может не повезти уже на ближайшем этапе в Монреале на следующей неделе. Вероятность достичь такого результат вырастет, если у нас будет две машины, способных выиграть».

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