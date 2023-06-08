Нико Росберг о трудностях Вольффа в 2016-м: «Тото было очень весело, думаю, учитывая результаты «Мерседеса»

Нико Росберг вспомнил историческую аварию с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Испании-2016.

Напарники по « » и конкуренты в борьбе за титул столкнулись на первом круге и выбыли, а свою первую победу в «Формуле-1» одержал новичок « » .

Росберг считает, что инцидент был похож на столкновение с Джорджем Расселлом в квалификации к -2023, однако последствия оказались куда серьезнее.

«Прямо как у Джорджа. Я не видел Льюиса. Как я должен был понять, что он сзади? Очень похоже, правда.

Но потом ситуация несколько отличалась. Сначала пришел рычащий Тото [Вольфф]. И это логично. Он высказался, после чего какое-то время стояла абсолютная тишина. Очень, очень тяжелый момент.

В понедельник мы должны были приехать к Ники [Лауде] на Ибицу. Ники очень здорово проявил себя в качестве посредника, мы немного сблизились», – сообщил чемпион «Формулы-1» 2016 года.

Нико также прокомментировал слова своего бывшего босса Вольффа о том, что тот не хотел бы снова пережить такой сезон:

«Насчет этого не знаю. Если посмотреть на результаты, думаю, Тото тогда было очень весело.

Но, конечно, такие вещи во многом мешали наслаждаться работой внутри команды, это правда. Противостояние было очень напряженным, было много политики. Этого хочется избежать по возможности.

Но были и плюсы: когда два пилота подгоняют друг друга, учитывают все возможные детали, это в том числе и преимущество».

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