Кевин Магнуссен: «Все что я могу – это понять, что и где пошло не так, и получше постараться завтра»

Пилот « » подвел итоги квалификации Гран-при Испании.

Магнуссен показал 17-е время, в то время как его напарник смог стать восьмым (а после штрафа пилота «Альпин» Пьера Гасли седьмым).

«Думаю, в этот уик-энд были и взлеты, и падения. У нас были сессии, где мы – я и Нико – думали, что очень быстры. В одной сессии я был намного быстрее него, в другой он был быстрее меня.

В квалификации он по-честному был быстрее меня. Это не тот уик-энд, когда мы едем с одинаковыми настройками, у нас они отличаются. И кажется, что рабочее окно здесь очень-очень маленькое. Когда вы достигаете его, то появляется темп – что он [Хюлькенберг] показал в первом сегменте.

Я очень расстроен из-за 17-го места, зная, что машина способна на большее. Но все что я могу – это понять, что и где пошло не так, и получше постараться завтра», – сказал Магнуссен.

Гран-при Испании-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00