Гасли потеряет 6 позиций на старте Гран-при Испании за блокировки Ферстаппена и Сайнса
Гонщик «Альпин» Пьер Гасли получил два штрафа после квалификации к Гран-при Испании.
Стюарды признали, что Гасли заблокировал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Карлоса Сайнса, и дважды наказали Пьера потерей трех позиций на стартовой решетке.
В сообщении судей отмечается ошибка команды в инциденте с Ферстаппеном – мостик не предупредил Гасли. В случае с Сайнсом стюарды посчитали, что гонщик «Альпин» мог избежать блокировки.
Француз квалифицировался четвертым и стартует десятым.
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может в квале баллы не дают..