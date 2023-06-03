Гасли потеряет 6 позиций на старте Гран-при Испании за блокировки Ферстаппена и Сайнса

Гонщик «Альпин» получил два штрафа после квалификации к .

Стюарды признали, что Гасли заблокировал пилота « » и представителя « » Карлоса Сайнса, и дважды наказали Пьера потерей трех позиций на стартовой решетке.

В сообщении судей отмечается ошибка команды в инциденте с Ферстаппеном – мостик не предупредил Гасли. В случае с Сайнсом стюарды посчитали, что гонщик «Альпин» мог избежать блокировки.

Француз квалифицировался четвертым и стартует десятым.

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