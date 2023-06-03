Гасли потеряет 6 позиций на старте Гран-при Испании за блокировки Ферстаппена и Сайнса

Теги Гран-при Испании ФИА Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 регламент Пьер Гасли Макс Ферстаппен Альпин Авто

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли получил два штрафа после квалификации к Гран-при Испании.

Стюарды признали, что Гасли заблокировал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и представителя «Феррари» Карлоса Сайнса, и дважды наказали Пьера потерей трех позиций на стартовой решетке.

В сообщении судей отмечается ошибка команды в инциденте с Ферстаппеном – мостик не предупредил Гасли. В случае с Сайнсом стюарды посчитали, что гонщик «Альпин» мог избежать блокировки.

Француз квалифицировался четвертым и стартует десятым.

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7 комментариев

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AgipTm
а со штрафными баллами то что?)
+6
0
+6
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RusSt
Как то не складывается у него все в Альпин
+3
0
+3
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AgipTm
Ответ Мадина Уйгурова
у него перед Монако сгорело же вроде 2
так там пару только за 1 нарушение дают обычно)
может в квале баллы не дают..
+2
0
+2
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Мадина Уйгурова
Ответ AgipTm
а со штрафными баллами то что?)
у него перед Монако сгорело же вроде 2
+1
0
+1
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Luca di Montezemolo
Кстати и баллов должны отсыпать, и потом прощать нарушения чтобы не было дисквала.
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0
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irs118return
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если бы не был выше липового , штрафа небыло бы, даже несмотрели бы))
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うちはイタチ
Ответ RusSt
Как то не складывается у него все в Альпин
Как-то не складывается у него вообще в ф1
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