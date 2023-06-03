Ландо Норрис: «Я правда рад, но мы ничего не изменили – это все та же машина, с которой нам приходилось бороться»

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, признав, что третье место стало для него полной неожиданностью.

«Я в небольшом шоке. Потому что в этот уик-энд мы не привезли каких-то новинок для машины, последнее обновление было в Баку, улучшенное днище, и даже это не дало нам особой прибавки, просто позволило развиваться в несколько ином направлении.

Мы правда не привезли никаких крупных новинок, просто какие-то небольшие вещи, которые должны чуть-чуть помогать. Я правда очень рад, в хорошем смысле, но мы действительно ничего не изменили в этот уик-энд. Это все та же машина, с которой нам приходилось бороться. Так что сейчас было бы неплохо выжать из этой ситуации несколько заработанных очков», – рассказал Норрис.

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