Ландо Норрис: «Я правда рад, но мы ничего не изменили – это все та же машина, с которой нам приходилось бороться»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , признав, что третье место стало для него полной неожиданностью.

«Я в небольшом шоке. Потому что в этот уик-энд мы не привезли каких-то новинок для машины, последнее обновление было в Баку, улучшенное днище, и даже это не дало нам особой прибавки, просто позволило развиваться в несколько ином направлении.

Мы правда не привезли никаких крупных новинок, просто какие-то небольшие вещи, которые должны чуть-чуть помогать. Я правда очень рад, в хорошем смысле, но мы действительно ничего не изменили в этот уик-энд. Это все та же машина, с которой нам приходилось бороться. Так что сейчас было бы неплохо выжать из этой ситуации несколько заработанных очков», – рассказал Норрис.

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