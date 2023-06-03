Тото Вольфф о контакте Хэмилтона и Расселла: «Напарники никогда не должны сталкиваться»
Тото Вольфф прокомментировал столкновение между напарниками по «Мерседесу».
Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл дошли до контакта в конце второго сегмента квалификации к Гран-при Испании.
«Напарники никогда не должны сталкиваться, а в квалификации нельзя сталкиваться и с другими машинами.
Такие вещи всегда являются следствием неудачных обстоятельств, и потенциально могут пострадать обе машины. Мы работаем командой, и после инцидента нужно рассмотреть нашу коммуникацию, чтобы избежать подобного в будущем», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».
Босс остался недоволен и результатами: Хэмилтон показал пятое время, Расселл завершил выступления после второго сегмента и стал 12-м.
«Абсолютное разочарование. Машина позволяла занять второе и третье места.
Трудная квалификация – мы видели, как выбыли Перес и Леклер. Машина Джорджа плохо себя проявляла по ходу квалификации, а болид Льюиса был очень хорош до последнего круга в третьем сегменте. Надо разобраться в причинах», – приводит слова Вольффа RacingNews365.
Джордж Расселл о столкновении: «Не знал, что Хэмилтон там»
Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании
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