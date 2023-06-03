Тото Вольфф о контакте Хэмилтона и Расселла: «Напарники никогда не должны сталкиваться»

Теги Гран-при Испании Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф прокомментировал столкновение между напарниками по «Мерседесу».

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл дошли до контакта в конце второго сегмента квалификации к Гран-при Испании.

«Напарники никогда не должны сталкиваться, а в квалификации нельзя сталкиваться и с другими машинами.

Такие вещи всегда являются следствием неудачных обстоятельств, и потенциально могут пострадать обе машины. Мы работаем командой, и после инцидента нужно рассмотреть нашу коммуникацию, чтобы избежать подобного в будущем», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».

Босс остался недоволен и результатами: Хэмилтон показал пятое время, Расселл завершил выступления после второго сегмента и стал 12-м.

«Абсолютное разочарование. Машина позволяла занять второе и третье места.

Трудная квалификация – мы видели, как выбыли Перес и Леклер. Машина Джорджа плохо себя проявляла по ходу квалификации, а болид Льюиса был очень хорош до последнего круга в третьем сегменте. Надо разобраться в причинах», – приводит слова Вольффа RacingNews365.

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Хэмилтон и Расселл столкнулись во 2-м сегменте квалификации к Гран-при Испании

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10 комментариев

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V3ttel
Любовь прошла уже. Рассел борется за свое место под солнцем.
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Фарход Якубов
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Если бы он повредил машину Хэмилтон,то его место было бы под солнцем Магадана
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Be_Fun
Ответ Train67
Льюис без энергии и желания ездит, Тото это должен понимать. Надо двигаться дальше Мерседесу, и пора уже менять состав, Льюису менять сферу деятельности, Мерседесу нужно сказать ему спасибо за все и расставаться. До конца сезона есть время. Самый очевидный выбор, это вернуть Окона. Окон - Рассел было бы отлично. Окон поведёт команду за собой вперёд.
ахахахха
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RusSt
Про второе и третье он конечно загнул
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5hxrb7mywu
Ответ V3ttel
Любовь прошла уже. Рассел борется за свое место под солнцем.
За какое место? в чемпионате по очкам отстает от Хэма,в финишах Хэм выше и ведет 4:2,в квалификации 3:4,по лучшим кругам тоже Хэм впереди
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Train67
Ответ Фарход Якубов
Если бы он повредил машину Хэмилтон,то его место было бы под солнцем Магадана
Так он и повредил машину Хэму, просто успели починить перед q3.
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RusSt
Ответ Фарход Якубов
Если бы он повредил машину Хэмилтон,то его место было бы под солнцем Магадана
Так там обломки от крыла летели
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perfect10
Ответ Train67
Льюис без энергии и желания ездит, Тото это должен понимать. Надо двигаться дальше Мерседесу, и пора уже менять состав, Льюису менять сферу деятельности, Мерседесу нужно сказать ему спасибо за все и расставаться. До конца сезона есть время. Самый очевидный выбор, это вернуть Окона. Окон - Рассел было бы отлично. Окон поведёт команду за собой вперёд.
ты со вчерашнего дня в нескольких ветках эту муть пишешь практически слово в слово, Тото не читает твоих эмайлов что ли, что ты через Спортс решил зайти?))
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