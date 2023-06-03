Ландо Норрис: «Здорово оказаться на третьем месте, мы были быстры на протяжении всей квалификации»

Теги Гран-при Испании Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Испании, отметив, что остался очень доволен попаданием в топ-3.

«Я удивлен оказаться здесь (в топ-3). Потрясающе. Третье место, даже почти второе. Это домашняя гонка для Карлоса, так что я уступил ему пару десятых секунды.

Вообще я очень доволен. Здорово оказаться на третьем месте. Мы были быстры на протяжении всей квалификации, так что все хорошо.

В целом квалификация была сложной, но такие переменчивые условия, судя по всему, неплохо мне подходят», – рассказал Норрис.

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5 комментариев

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Мадина Уйгурова
прогресс Макларена очевиден, сколько людей туда перешло из Ред Булла и Мерседеса, щас ещё трубу новую запустят и в след году будут бодаться с Астонами за вторую строчку чемпионата
+8
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Lestyv
Увы, завтра очень сложно будет удержать место, на длинной дистанции, думаю и мерсы, и астоны обойдут, да и Альпины могут обогнать. Но зачин отличный! Почаще бы так
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United_LP
Вот это меня больше удивило, чем вылеты Переса и Леклера
+2
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1CEMAN
Ответ Великий Алонсо
Смотри завтра почаще в зеркала, очень быстро в них увидишь позади зелёный болид с Фернандо Алонсо за рулём.
а сегодня что помешало?
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