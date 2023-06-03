Ландо Норрис: «Здорово оказаться на третьем месте, мы были быстры на протяжении всей квалификации»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , отметив, что остался очень доволен попаданием в топ-3.

«Я удивлен оказаться здесь (в топ-3). Потрясающе. Третье место, даже почти второе. Это домашняя гонка для Карлоса, так что я уступил ему пару десятых секунды.

Вообще я очень доволен. Здорово оказаться на третьем месте. Мы были быстры на протяжении всей квалификации, так что все хорошо.

В целом квалификация была сложной, но такие переменчивые условия, судя по всему, неплохо мне подходят», – рассказал Норрис.

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