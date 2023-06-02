Ландо Норрис: «Трудная пятница, остались проблемы с управляемостью»

Ландо Норрис рассказал о сложной пятнице на Гран-при Испании для «Макларена».

Оба пилота британской команды оказались вне топ-10 по итогам каждой из двух сессий.

«Я бы сказал, трудная пятница, если говорить о темпе и настройках. В первой практике возникли трудности с разными вещами – некоторые мы улучшили, но у меня до сих пор проблемы с управляемостью, с тем, чтобы собрать круг, из-за чего допускается много ошибок. Думаю, скорость есть – пожалуй, проблемы решаемы», – заявил гонщик.

поделился мнением об изменении трассы – «Барселона-Каталония» отказалась от шиканы в третьем секторе, что предположительно улучшит ситуацию с обгонами:

«Увидим в воскресенье. Пока что я не сказал бы, что боролся с кем-то, но я преследовал соперников, и, как я уже говорил, иногда ощущения лучше, и, думаю, стало проще допустить ошибку в последнем повороте. В других случаях ощущения чуть хуже, так что пока у меня нет ответа – надо разобраться завтра».

Гран-при Испании-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Хюлькенберг – 3-й

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