Фернандо Алонсо: «Пока нет ни одной новой детали, которая после установки на болид не делала бы его лучше»

Теги Гран-при Испании Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании, поделившись мнением о перспективах команды и работе привезенных новинок.

«Борьба пока настолько плотная, что даже 0,1 – 0,2 секунды могут кардинально изменить твое место в классификации. Так что я бы пока не обращал большого внимания на времена прохождения круга.

Как и раньше, сегодня мы в полном объеме выполнили запланированные программы, что радует. Получили данные о работе шин. Трасса по своему состоянию пока чуть медленнее, чем мы ожидали, так что за счет некоторых доработок настроек болида время еще можно заметно улучшить. И в целом день прошел продуктивно.

Привезенные сюда новинки помогают. Да, абсолютно. Пока нет ни одной новой детали, которая бы после установки на болид не делала его лучше. Так что я доволен работой новинок – завтра, когда все начнут атаковать на полную мощность, мы увидим, где находится команда», – рассказал Алонсо.

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2 комментария

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Рнпрл Аари
Он у Великого Алонсо учится что ли интервью давать?🤔
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Alesha_451
The engine feels good, much FASTER than before. Amazing!
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