Макс Ферстаппен о раннем завершении карьеры в «Ф-1»: «В жизни я хочу заняться многими вещами. И я не хочу делать это в 40-50 лет»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что всерьез рассматривает уход из «Формулы-1» по окончании его нынешнего контракта, который рассчитан до 2028 года.

По словам Ферстаппена, он хотел бы заняться многими вещами в своей жизни – и не хотел бы делать это в преклонном возрасте.

«Я люблю гонки. В противном случае я бы не занимался работой на симуляторе и другими вещами. Но как раз в этом все и дело. У меня есть и другие увлечения и интересы.

Я знаю, что к концу нынешнего контракта мне будет 31 год. Мне нравится быть конкурентоспособным, нравится побеждать. Но если ты не можешь найти для себя мотивацию выкладываться в каждой гонке, ты должен спросить себя, действительно ли ты хочешь продолжать и проводить еще 25 гонок.

Я в своей жизни хочу получить разнообразный опыт, хочу заняться многими вещами, и я не хочу делать это в 40 или 50 лет. Потому что в таком возрасте я уже не буду находиться на пике своих возможностей. А вот в 31 год я уверен, что буду способен на многое.

Я не хочу участвовать в 25 гонках за сезон, а между Гран-при еще и ездить в Великобританию, чтобы работать на базе команды или выполнять какие-то другие обязательства. Это уже слишком. Я начал участвовать в гонках, когда мне было 4,5 года. В соревнованиях начал участвовать в 7 лет, так что я уже и так провел достаточно много времени вдали от дома», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев

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mkryuchckov10@gmail.com
Все правильно!
Вызывает только уважение, зачем занимать чье то место, если ты итак уже все всем доказал и перестал получать удовольствие от своего дела.
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Train67
Да кто ж не хочет на все готовое приходить, все хотят. Но для того, чтобы быть в топ команде и двигаться вперёд, приходится много работать, а не только на гонку приезжать. Так везде, в любом деле.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Ну да, все-таки Макс обычный человек и гонщик, в 40 лет он уже не потянет, таких исключительных как Алонсо нет и не будет.
Очень жаль, что до тебя так и не дошло, что своими бесконечными опусами ты обецениваешь на данном ресурсе как себя, так и своего кумира. Тебя минусят даже те, кто Алонсо поддерживает по сути.

Это я тебе сейчас серьёзно и без обычных подколов говорю, хоть и чётко осозновая, что это бесполезно.
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