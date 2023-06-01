Герхард Бергер: «Ферстаппен способен побить все рекорды «Ф-1», в том числе 103 победы Хэмилтона»
Герхард Бергер считает, что Макс Ферстаппен может превзойти достижения Льюиса Хэмилтона.
На счету пилота «Ред Булл» два титула и 39 побед, у гонщика «Мерседеса» семь чемпионств и 103 выигранных Гран-при. Наиболее серьезно Ферстаппен отстает по количеству поулов – 23 против 103 у Хэмилтона.
«Я верю, что Макс способен побить все существующие рекорды «Формулы-1», в том числе 103 победы Хэмилтона.
Сегодня он говорит, что это для него это неважно, но ситуация изменится», – заявил бывший пилот «Формулы-1».
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Хэмилтон заработал $65 млн за последний год. Заработок Ферстаппена – $64 млн (Forbes)
Если всю карьеру средний Перес борется за чемпионат в команде , которая будет скорее против него работать , чем помогать против Макса , то представляете какого уровня болид у РБ . Лучшие на прямых , много прижимной силы , отличное механическое сцепление , соответсвенно и в медленных поворотах лучшие , мотор отличный ещё и резину не расходует . У этого творения Ньюи в принципе нет хоть каких-то условных слабых сторон , поразительно . Во времена Феттеля хотя бы на моторных трассах с длинными прямыми могли проиграть кому-то .