Герхард Бергер: «Ферстаппен способен побить все рекорды «Ф-1», в том числе 103 победы Хэмилтона»

Теги Герхард Бергер Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Герхард Бергер считает, что Макс Ферстаппен может превзойти достижения Льюиса Хэмилтона.

На счету пилота «Ред Булл» два титула и 39 побед, у гонщика «Мерседеса» семь чемпионств и 103 выигранных Гран-при. Наиболее серьезно Ферстаппен отстает по количеству поулов – 23 против 103 у Хэмилтона.

«Я верю, что Макс способен побить все существующие рекорды «Формулы-1», в том числе 103 победы Хэмилтона.

Сегодня он говорит, что это для него это неважно, но ситуация изменится», – заявил бывший пилот «Формулы-1».

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1 комментарий

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Brigande
Строл способен даже 200 побед оформить , если 15 сезонов будет в самовозе кататься , так что это вообще ни о чем не говорит .
Если всю карьеру средний Перес борется за чемпионат в команде , которая будет скорее против него работать , чем помогать против Макса , то представляете какого уровня болид у РБ . Лучшие на прямых , много прижимной силы , отличное механическое сцепление , соответсвенно и в медленных поворотах лучшие , мотор отличный ещё и резину не расходует . У этого творения Ньюи в принципе нет хоть каких-то условных слабых сторон , поразительно . Во времена Феттеля хотя бы на моторных трассах с длинными прямыми могли проиграть кому-то .
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