Герхард Бергер: «Ферстаппен способен побить все рекорды «Ф-1», в том числе 103 победы Хэмилтона»

Герхард Бергер считает, что Макс Ферстаппен может превзойти достижения Льюиса Хэмилтона.

На счету пилота « » два титула и 39 побед, у гонщика « » семь чемпионств и 103 выигранных Гран-при. Наиболее серьезно Ферстаппен отстает по количеству поулов – 23 против 103 у Хэмилтона.

«Я верю, что способен побить все существующие рекорды «Формулы-1», в том числе 103 победы .

Сегодня он говорит, что это для него это неважно, но ситуация изменится», – заявил бывший пилот «Формулы-1».

Марио Андретти: «После того, как Ферстаппен выиграет 8 титулов, приглашу его победить на «Инди-500»

Хэмилтон заработал $65 млн за последний год. Заработок Ферстаппена – $64 млн (Forbes)