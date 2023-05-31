Спортивный директор «Альпин»: «Рассчитываю, что в Барселоне мы окажемся впереди «Мерседеса» и на уровне с «Феррари»

Спортивный директор « » Алан Пермейн рассказал о целях команды на предстоящий .

По словам Пермейна, команда должна стремиться опередить «Мерседес» и на равных соперничать с «Феррари».

«Не думаю, что наша машина особенно проявила себя именно в Монако. Это просто результат обновлений болида, которые мы готовили к гонке в Имоле и установили на болид сейчас. И машина работает очень хорошо. Я рассчитываю на то, что в следующей гонке мы окажемся впереди «Мерседеса» и на уровне с «Феррари».

Макс сейчас слишком далеко. Когда Чеко демонстрирует свой уровень – его тоже не достать. Бороться с Фернандо Алонсо также будет очень трудно, но я не вижу причине, почему мы не можем бороться с « » и « » – мы делали это и в Монако, и в Майами. Да, в целом они были немного быстрее, но мы с ними боролись. Такова цель», – рассказал Пермейн.

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно