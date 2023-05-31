Спортивный директор «Альпин»: «Рассчитываю, что в Барселоне мы окажемся впереди «Мерседеса» и на уровне с «Феррари»

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Алан Пермейн Альпин Авто

Спортивный директор «Альпин» Алан Пермейн рассказал о целях команды на предстоящий Гран-при Испании.

По словам Пермейна, команда должна стремиться опередить «Мерседес» и на равных соперничать с «Феррари».

«Не думаю, что наша машина особенно проявила себя именно в Монако. Это просто результат обновлений болида, которые мы готовили к гонке в Имоле и установили на болид сейчас. И машина работает очень хорошо. Я рассчитываю на то, что в следующей гонке мы окажемся впереди «Мерседеса» и на уровне с «Феррари».

Макс сейчас слишком далеко. Когда Чеко демонстрирует свой уровень – его тоже не достать. Бороться с Фернандо Алонсо также будет очень трудно, но я не вижу причине, почему мы не можем бороться с «Феррари» и «Мерседесом» – мы делали это и в Монако, и в Майами. Да, в целом они были немного быстрее, но мы с ними боролись. Такова цель», – рассказал Пермейн.

Алонсо правда упустил победу в Монако. Он и команда отрицают, но по данным гонки все-таки видно

2 комментария

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Дмитрий Фурсов
То есть Стролла за соперника Пермейн вообще не считает. Занятно. Будет интересно, если это не его влажные мечты
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Леонид Элькин
Полная ерунда. Монако - это трасса, где больше всего роль гонщика и меньше роль машины. Вернетесь туда же, где были.
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