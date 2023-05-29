Марио Андретти: «После того, как Ферстаппен выиграет 8 титулов, приглашу его победить на «Инди-500»
Марио Андретти намерен предложить Максу Ферстаппену участие в «Инди-500»..
Андретти выиграл «500 миль Индианаполиса» 1969 года, а в 1978-м взял титул в «Формуле-1». Пилот «Ред Булл» неоднократно заявлял, что не собирается гоняться на овалах, однако Марио уверен, что сможет переубедить двукратного чемпиона мира.
«Можно сказать, что автоспорт – это одна большая счастливая семья, все гоняются в разных категориях. Мне всегда было интересно попробовать все, у меня страсть ко всем топ-дисциплинам автоспорта. И у меня друзья повсюду.
Так что однажды я поговорю с Максом Ферстаппеном – после того, как он выиграет восемь чемпионских титулов – и приглашу его приехать сюда и победить на «Инди-500».
Я его уговорю», – сказал Андретти в эфире Ziggo Sport.
Сам Ферстаппен говорил о потенциальном выступлении в Индианаполисе следующее:
«Абсолютно точно нет. Я могу съездить туда и посмотреть гонку, но не самому в ней участвовать».
Ньюгарден впервые выиграл гонку «500 миль Индианаполиса» – обогнав Эрикссона на последнем круге. Ферруччи – 3-й
«Абсолютно точно нет». Ферстаппен не готов выступать в гонке «500 миль Индианаполиса»
2 комментария