Марио Андретти: «После того, как Ферстаппен выиграет 8 титулов, приглашу его победить на «Инди-500»

Теги Марио Андретти Ред Булл Индикар Формула-1 500 миль Индианаполиса Макс Ферстаппен Авто

Марио Андретти намерен предложить Максу Ферстаппену участие в «Инди-500»..

Андретти выиграл «500 миль Индианаполиса» 1969 года, а в 1978-м взял титул в «Формуле-1». Пилот «Ред Булл» неоднократно заявлял, что не собирается гоняться на овалах, однако Марио уверен, что сможет переубедить двукратного чемпиона мира.

«Можно сказать, что автоспорт – это одна большая счастливая семья, все гоняются в разных категориях. Мне всегда было интересно попробовать все, у меня страсть ко всем топ-дисциплинам автоспорта. И у меня друзья повсюду.

Так что однажды я поговорю с Максом Ферстаппеном – после того, как он выиграет восемь чемпионских титулов – и приглашу его приехать сюда и победить на «Инди-500».

Я его уговорю», – сказал Андретти в эфире Ziggo Sport.

Сам Ферстаппен говорил о потенциальном выступлении в Индианаполисе следующее:

«Абсолютно точно нет. Я могу съездить туда и посмотреть гонку, но не самому в ней участвовать».

Ньюгарден впервые выиграл гонку «500 миль Индианаполиса» – обогнав Эрикссона на последнем круге. Ферруччи – 3-й

«Абсолютно точно нет». Ферстаппен не готов выступать в гонке «500 миль Индианаполиса»

2 комментария

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Simon Petrikov
тройную корону что бы не получить?
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