Окон – лучший гонщик Гран-при Монако, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й, Перес – 20-й по версии The Race

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Издание The Race выбрало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Монако.

Первое место в рейтинге занял пилот «Альпин» Эстебан Окон, финишировавший третьим. В тройку лучших также вошли победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл», завоевавший очередной подиум Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Ряд пилотов топ-команд оказался во второй половине списка: Карлос Сайнс из «Феррари» стал 12-м, гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл – 13-м, напарник Алонсо Ланс Стролл – 17-м, а попавший в аварию в квалификации Серхио Перес («Ред Булл») занял последнюю строчку.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Монако (The Race)

1. Эстебан Окон («Альпин»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
7. Оскар Пиастри («Макларен»)
8. Алекс Албон («Уильямс»)
9. Пьер Гасли («Альпин»)
10. Ландо Норрис («Макларен»)
11. Юки Цунода («Альфа Таури»)
12. Карлос Сайнс («Феррари»)
13. Джордж Расселл («Мерседес»)
14. Ник де Врис («Альфа Таури»)
15. Кевин Магнуссен («Хаас»)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Серхио Перес («Ред Булл»)
 

Что случилось на Гран-при Монако: даже дождь не помешал Ферстаппену, Алонсо не смог обхитрить «Ред Булл»

Окон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

4 комментария

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Совесть Черданцева
Пиастри выше Норриса? Албон 8-ой? Что-то не то
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Streetbor
Перес первый, но есть нюанс..
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Фанат спорта01
Леклер на 4-м месте это какой-то анекдот.
Он провёл одну из самых слабых гонок по темпу за всю карьеру и тупо включил режим доезжалы.
в дождевых условиях вообще ехал медленнее всех в топ командах.
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Сергей Богатырёв
Ответ Фанат спорта01
Леклер на 4-м месте это какой-то анекдот. Он провёл одну из самых слабых гонок по темпу за всю карьеру и тупо включил режим доезжалы. в дождевых условиях вообще ехал медленнее всех в топ командах.
а кто-то на этой трассе божил или совершил кучу обгонов? Леклеру команда запорола квалу, а это в Монако практически приговор.
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