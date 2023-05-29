Окон – лучший гонщик Гран-при Монако, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й, Перес – 20-й по версии The Race
Издание The Race выбрало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Монако.
Первое место в рейтинге занял пилот «Альпин» Эстебан Окон, финишировавший третьим. В тройку лучших также вошли победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл», завоевавший очередной подиум Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
Ряд пилотов топ-команд оказался во второй половине списка: Карлос Сайнс из «Феррари» стал 12-м, гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл – 13-м, напарник Алонсо Ланс Стролл – 17-м, а попавший в аварию в квалификации Серхио Перес («Ред Булл») занял последнюю строчку.
Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Монако (The Race)
Что случилось на Гран-при Монако: даже дождь не помешал Ферстаппену, Алонсо не смог обхитрить «Ред Булл»
Он провёл одну из самых слабых гонок по темпу за всю карьеру и тупо включил режим доезжалы.
в дождевых условиях вообще ехал медленнее всех в топ командах.