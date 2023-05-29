Окон – лучший гонщик Гран-при Монако, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й, Перес – 20-й по версии The Race

Издание The Race выбрало лучших пилотов «Формулы-1» по итогам Гран-при Монако.

Первое место в рейтинге занял пилот « » , финишировавший третьим. В тройку лучших также вошли победитель гонки из «Ред Булл», завоевавший очередной подиум («Астон Мартин»).

Ряд пилотов топ-команд оказался во второй половине списка: Карлос Сайнс из « » стал 12-м, гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл – 13-м, напарник Алонсо Ланс Стролл – 17-м, а попавший в аварию в квалификации Серхио Перес («Ред Булл») занял последнюю строчку.

Эксперт издания Эдд Стро оценивает выступления спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» на Гран-при Монако (The Race)

1. Эстебан Окон («Альпин»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Юки Цунода («Альфа Таури»)

12. Карлос Сайнс («Феррари»)

13. Джордж Расселл («Мерседес»)

14. Ник де Врис («Альфа Таури»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Серхио Перес («Ред Булл»)

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Окон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако