Гельмут Марко о Пересе: «Глупая ошибка. Может, он слишком много думал о борьбе за чемпионат»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Монако.
Марко раскритиковал Серхио Переса за ошибку в первом сегменте и похвалил Макса Ферстаппена за отличный круг, который позволил ему выиграл поул.
«Если у тебя есть такая машина, ты не должен вылетать по итогам первого сегмента. Это была глупая ошибка с его стороны. Может быть, он слишком много думал о борьбе за чемпионат.
Что до борьбы за поул, то после того, как Макс уступал Алонсо 0,2 секунды по ходу последнего круга мы подумали, что у нас ничего не выйдет. Но третий сектор этой трассы – это наша сильная сторона. Макс атаковал на абсолютном пределе, сделал все идеально и выжал из болида максимум», – рассказал Марко.
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И да, речь не о Пересе.