Гельмут Марко о Пересе: «Глупая ошибка. Может, он слишком много думал о борьбе за чемпионат»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Монако.

Марко раскритиковал Серхио Переса за ошибку в первом сегменте и похвалил Макса Ферстаппена за отличный круг, который позволил ему выиграл поул.

«Если у тебя есть такая машина, ты не должен вылетать по итогам первого сегмента. Это была глупая ошибка с его стороны. Может быть, он слишком много думал о борьбе за чемпионат.

Что до борьбы за поул, то после того, как Макс уступал Алонсо 0,2 секунды по ходу последнего круга мы подумали, что у нас ничего не выйдет. Но третий сектор этой трассы – это наша сильная сторона. Макс атаковал на абсолютном пределе, сделал все идеально и выжал из болида максимум», – рассказал Марко.

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6 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ Антон Якимцев
ну ошибка не показалась слишком уж глупой, в Монако где скорость/поворот руля и каждая доля секунды должны быть выверенны, любое отклонение из-за того же трафика может вынудить разрушить этот баланс.
Так там никто не мешал, да и смысла не было на первых попытках так рисковать в q2 в любом случае прошел бы особо не напрягаясь
+5
0
+5
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sir_shir
Дохтур так из-за днища разозлился, что его все увидели.
И да, речь не о Пересе.
+3
0
+3
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Антон Якимцев
ну ошибка не показалась слишком уж глупой, в Монако где скорость/поворот руля и каждая доля секунды должны быть выверенны, любое отклонение из-за того же трафика может вынудить разрушить этот баланс.
+3
-2
+1
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Сергей Спартакович
просто Чеко не топ пилот.аот и всё
0
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Minuvert
Ответ Рнпрл Аари
Так там никто не мешал, да и смысла не было на первых попытках так рисковать в q2 в любом случае прошел бы особо не напрягаясь
Альпин на траектории был
0
0
0
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Рнпрл Аари
Ответ Minuvert
Альпин на траектории был
Альпин свернул и срезал угол, он точно не мешал ему
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