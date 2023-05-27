Гельмут Марко о Пересе: «Глупая ошибка. Может, он слишком много думал о борьбе за чемпионат»

Советник « » подвел итоги квалификации к .

Марко раскритиковал за ошибку в первом сегменте и похвалил за отличный круг, который позволил ему выиграл поул.

«Если у тебя есть такая машина, ты не должен вылетать по итогам первого сегмента. Это была глупая ошибка с его стороны. Может быть, он слишком много думал о борьбе за чемпионат.

Что до борьбы за поул, то после того, как Макс уступал Алонсо 0,2 секунды по ходу последнего круга мы подумали, что у нас ничего не выйдет. Но третий сектор этой трассы – это наша сильная сторона. Макс атаковал на абсолютном пределе, сделал все идеально и выжал из болида максимум», – рассказал Марко.

Ферстаппен чуть не снес стены на пути к поулу «Ф-1» в Монако. Это магия этапа: между победой и аварией – сантиметры