Макс Ферстаппен об Алонсо: «Я вырос, наблюдая за Фернандо в «Ф-1». Думаю, он отличный пример для подражания»

Пилот «Ред Булл» считает, что пример его коллеги из « » вдохновляет.

На Гран-при Монако Ферстаппен взял поул-позицию. Алонсо показал второе время, уступив голландцу 0,084 секунды.

«Ничего удивительного! Я вырос, наблюдая за Фернандо в «Ф-1», мне нравится его стиль. Впечатляет, что он все еще выступает здесь даже в 41 год. Думаю, он отличный пример для подражания. Знаете, если вы остаетесь преданными своему делу и верите в себя, верите в свои возможности, то можете что-то показать. Он делает это прямо сейчас, демонстрируя свой чисто природный талант», – сказал Ферстаппен.

Кроме того, Макс рассказал, что в « » решили проблему с плохими стартами: в этом сезоне RB19 часто испытывал с этим трудности.

«Такая проблема была. Но, думаю, начиная с Майами, мы стартуем гораздо лучше. Мы также знаем, почему в начале сезона все было неидеально – но я не могу ничего сказать по этому поводу. Я больше не переживаю из-за этого».

Ферстаппен обогнал Алонсо по количеству поулов