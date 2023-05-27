Макс Ферстаппен о поуле на Гран-при Монако: «Перед кругом мне не удалось нормально прогреть шины, потому что впереди было несколько машин»

Пилот « » рассказал подробнее о том, как провел квалификацию Гран-при Монако, где взял поул.

«Я слегка постарался сделать так, чтобы проехать первый круг с прогретыми шинами и просто собрать вместе все сектора. Но я знал, что на последнем круге нужно будет выложиться на полную, потому что остальные улучшили свои времена. Я также знал, начиная последний сектор, что был все еще позади и что должен был выдать максимум, рискнуть всем, чтобы отыграть проигранное время – и, к счастью, все получилось.

Я коснулся некоторых стен. Я всегда был довольно быстрым в последнем секторе, но я явно атаковал сильнее на последнем круге. [Перед финальным кругом] мне не удалось нормально прогреть шины: пришлось ехать немного медленнее, чем хотелось бы, потому что, к сожалению, впереди было несколько машин.

Это явно было не лучшее начало круга. Возможно, именно поэтому мой первый сектор уступал времени других. Потом стало получатся лучше, потому что на этой трассе все сводится к уверенности. Когда ты не чувствуешь, что шины полностью готовы, ты не тормозишь слишком сильно в первом повороте – и все становится немного хуже. Идеальный круг – это результат множества факторов.

[Проехать финальный круг в самом конце сессии], как мне кажется, это был лучший шанс для поула. Каждая машина по-своему реагирует на прогрев шин в течение круга – и для нас было верным поступить именно таким образом.

[Этот поул] получился достаточно хорошим. Я рад выиграть свой первый поул здесь. Это всегда очень волнительно. Наконец мы провели чистый третий сегмент, так что все были рады выложиться на полную. Вся квалификация, думаю, прошла хорошо», – считает Ферстаппен.

Гран-при Монако-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й