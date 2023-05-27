Ланс Стролл: «Все пошло не так»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , рассказав об ошибке, которая не позволила ему пройти в третий сегмент.

«Просто все пошло совсем не так. Я не смог нормально подготовить шины, меня вызвали на процедуру взвешивания болида. Просто очень многое пошло совсем не так. Я промазал в 18-м повороте, потеряв там где-то 0,5 секунды, все пошло не так.

Потенциал у нас был, в первом сегменте у нас было третье время, я отлично чувствовал себя за рулем болида, но с началом второго сегмента все пошло на спад. Так что я не знаю, как это случилось.

С учетом трассы в гонке будет трудно. Может быть, придется оставаться на трассе как можно дольше – или наоборот, совершить очень ранний пит-стоп. Посмотрим. Надеюсь, дождь все же пойдет и смешает карты, так что посмотрим, что мы сможем сделать», – рассказал Стролл.

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