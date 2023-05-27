Ланс Стролл: «Все пошло не так»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл подвел итоги квалификации к Гран-при Монако, рассказав об ошибке, которая не позволила ему пройти в третий сегмент.

«Просто все пошло совсем не так. Я не смог нормально подготовить шины, меня вызвали на процедуру взвешивания болида. Просто очень многое пошло совсем не так. Я промазал в 18-м повороте, потеряв там где-то 0,5 секунды, все пошло не так.

Потенциал у нас был, в первом сегменте у нас было третье время, я отлично чувствовал себя за рулем болида, но с началом второго сегмента все пошло на спад. Так что я не знаю, как это случилось.

С учетом трассы в гонке будет трудно. Может быть, придется оставаться на трассе как можно дольше – или наоборот, совершить очень ранний пит-стоп. Посмотрим. Надеюсь, дождь все же пойдет и смешает карты, так что посмотрим, что мы сможем сделать», – рассказал Стролл.

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9 комментариев

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Великий Алонсо
Если бы Лэнс не был сыном владельца команды, то этот сезон стал бы концом его карьеры, что в свое время Алонсо уже сделал с Вандорном
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Le Chan
В Монако этому дну Сироткин привез больше чем Алонсо
Пора признать что Монако трасса не для него,а не что то пошло не так,как у Переcа к примеру
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Ignazio Petko
Если Астон хочет быть действительно серьезной командой с чемпионскими амбициями, то им пора избавляться от Стролла и искать действительно сильного пилота. Разрыв между Алонсо и Строллом просто колоссальный
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Великий Алонсо
В первую очередь, разница между Алонсо и другими пилотами в том, что у Фернандо стальные яйца, он не боится выжимать 200% из машины даже в самый ответственный момент на самой трудной трассе в сезоне, у Алонсо титановые шары, настоящий мужчина.
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hypnotoad94
Ответ Ононаоно
Стролл слаб на пилотажных трассах, уровень сказывается. Но на некоторых очень хорош.
И тут же дождевой честный поул в Стамбуле) странный персонаж этот Стролл, конечно, никак его уровень понять не могу
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Ононаоно
Стролл слаб на пилотажных трассах, уровень сказывается. Но на некоторых очень хорош.
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Luca di Montezemolo
Ответ Ignazio Petko
Если Астон хочет быть действительно серьезной командой с чемпионскими амбициями, то им пора избавляться от Стролла и искать действительно сильного пилота. Разрыв между Алонсо и Строллом просто колоссальный
Проблема есть одна, эта команда в ф1 только потому что Стролл старший хочет чтобы его сынок стал чемпионом, ну или хотя бы катался в ф1, поэтому он будет в команде еще очень долго, а то что алонсо его размажет было итак понятно, ведь он в квалах проиграл всем напарникам, как бы 23-0 не было.
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Luca di Montezemolo
Ответ hypnotoad94
И тут же дождевой честный поул в Стамбуле) странный персонаж этот Стролл, конечно, никак его уровень понять не могу
Во первых стролл действительно в дождь не плох, у него стиль пилотажа хорошо шины прогревает, во вторых там были очень специфичные условия, плюс подвеска была настроена на лучший прогрев шин . Один поул не делает его квалифаером, однажды и ужасный в дождь масса выиграл под дождем, мне кажется статистика стролла и его проигрыш всем напарникам говорит сама за себя.
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