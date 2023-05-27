Кристиан Хорнер призвал пересмотреть конфигурацию трассы Гран-при Монако: «Если бы кто-то придумал такую трассу прямо сейчас и предложил «Ф-1», мы бы никогда не согласились тут гоняться»

Руководитель « » призвал организаторов и ФИА обдумать возможность оптимизации конфигурации трассы.

По словам Хорнера, Гран-при Монако остается уникальным и одним из самых известных в мире спортивных событий, но сам трек при этом не отвечает требованиям современной «Формулы-1».

«Это уникальный этап. Если бы кто-нибудь придумал такую трассу прямо сейчас и предложил ее «Формуле-1», мы бы никогда не жизни не согласились тут гоняться. Мы проводим здесь гонки, потому что это Монако – это история, наследие, окружение, гламур, вообще вот это все.

Гран-при Монако – очень важная часть календаря «Формулы-1», и очень ценная. Приезжать на этот этап всегда интересно и волнительно.

Да, ко всем гонкам должны применяться одинаковые требования, но некоторые Гран-при имеют дополнительную ценность. Гран-при Монако – один из таких этапов.

Сейчас, конечно, инфраструктура значительно изменилась. Если сравнить нынешний комплекс боксов с тем, что было 10 и тем более 20 лет назад, то ситуация заметно улучшилась.

Единственная вещь, которая почти не изменилась – это сама трасса. При этом современные болиды стали настолько большими, что в обычных условиях обгоны на треке стали практически невозможны.

Так что да, не ради сиюминутной выгоды, а ради долгосрочной жизнеспособности этого места…ничто не вечно. Все должно развиваться. Было бы здорово подумать над тем, что можно сделать, чтобы создать на трассе реальные возможности для обгонов, адаптировать трассу к современным реалиям», – рассказал Хорнер.

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