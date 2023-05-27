Кристиан Хорнер призвал пересмотреть конфигурацию трассы Гран-при Монако: «Если бы кто-то придумал такую трассу прямо сейчас и предложил «Ф-1», мы бы никогда не согласились тут гоняться»

Теги Гран-при Монако Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер призвал организаторов Гран-при Монако и ФИА обдумать возможность оптимизации конфигурации трассы.

По словам Хорнера, Гран-при Монако остается уникальным и одним из самых известных в мире спортивных событий, но сам трек при этом не отвечает требованиям современной «Формулы-1».

«Это уникальный этап. Если бы кто-нибудь придумал такую трассу прямо сейчас и предложил ее «Формуле-1», мы бы никогда не жизни не согласились тут гоняться. Мы проводим здесь гонки, потому что это Монако – это история, наследие, окружение, гламур, вообще вот это все.

Гран-при Монако – очень важная часть календаря «Формулы-1», и очень ценная. Приезжать на этот этап всегда интересно и волнительно.

Да, ко всем гонкам должны применяться одинаковые требования, но некоторые Гран-при имеют дополнительную ценность. Гран-при Монако – один из таких этапов.

Сейчас, конечно, инфраструктура значительно изменилась. Если сравнить нынешний комплекс боксов с тем, что было 10 и тем более 20 лет назад, то ситуация заметно улучшилась.

Единственная вещь, которая почти не изменилась – это сама трасса. При этом современные болиды стали настолько большими, что в обычных условиях обгоны на треке стали практически невозможны.

Так что да, не ради сиюминутной выгоды, а ради долгосрочной жизнеспособности этого места…ничто не вечно. Все должно развиваться. Было бы здорово подумать над тем, что можно сделать, чтобы создать на трассе реальные возможности для обгонов, адаптировать трассу к современным реалиям», – рассказал Хорнер.

Экскурсия по «Ф-1» в Монако: что за город, как там смотрят гонку, чем кормят и развлекают

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GenBardak
А может всё-таки регламент изменить на болиды, вместо того чтобы трассы расширять?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Simon Petrikov
да по раллийной гоняйте, чёуштам
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
А как он себе представляет изменить конфигурацию Монако? Может быть, лучше перестать делать жирные лимузины вместо гоночных машин?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей
Ответ Михаил Надменный
И Как он себе это представляет? Узкие улочки ,так и останутся узкими. Тут с размером барж что-то делать
Открываем историю - в 50х годах в Монако конфигурация была подобна нынешней, но намного шире трасса, т.к. не было таких трибун, набережная была до края под трассу. Не было кафе и т.д.
Ну т.е. в теории можно "съесть" место из под трибун, можно чуть расширить набережную. Можно расширить, т.к. современным 5и метровым болидам реально тесно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Надменный
И Как он себе это представляет? Узкие улочки ,так и останутся узкими. Тут с размером барж что-то делать
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
priz
Как вариант - проводить здесь гонки раз в 2 года: и волки (промоутеры трассы) более-менее сыты и овцы (пилоты, команды, болельщики) целы. А на постоянной основе оставлять нужно Спа, одну из самых зрелищных гонок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Потапенко
Снести всё, проложить Калининский проспект.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Ответ Михаил Надменный
И Как он себе это представляет? Узкие улочки ,так и останутся узкими. Тут с размером барж что-то делать
Размеры "барж" такие из за требований по безопасности (монокок и тд). Скорее после 25 го больше не будет Монако
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий