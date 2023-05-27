Педро де ла Роса: «Считаю, Алонсо остается в «Формуле-1» после 2024 года»

Теги Фернандо Алонсо Хонда Педро де ла Роса Формула-1 Астон Мартин Авто

Педро де ла Роса ждет от Фернандо Алонсо выступлений в «Формуле-1» в 2025 году.

Контракт 41-летнего Алонсо с «Астон Мартин» рассчитан до конца следующего сезона. Де ла Роса, занимающий должность амбассадора команды, полагает, что его товарищ продолжит гоняться.

«Лично я считаю, что он остается дольше, чем на два года. Все благодаря вовлеченности, энтузиазму и скорости. Любая команда хотела бы заполучить Алонсо», – заявил Педро перед Гран-при Монако.

Де ла Роса также поделился мыслями о потенциальном участии Алонсо в Гран-при при новом регламенте, с 2026 года, когда мотористом «Астон Мартин» станет «Хонда».

«Полагаю, дело не в регламенте. Решение Фернандо диктуется скоростью на трассе. Фернандо нравится сражаться за победы. Пока он конкурентоспособен, он будет продолжать. Настанет день, когда он почувствует себя неконкурентоспособным, ощутит потерю скорости – что ж, тогда он посвятит себя чему-то еще.

Однако я не вижу никаких признаков того, что скорость Фернандо падает. То же касается его вовлеченности, нацеленности, энтузиазма и эффективности на трассе», – высказался испанец о своем соотечественнике в интервью El Mundo Deportivo.

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1 комментарий

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Maxxxim87
Парадокс , я начал смотреть Ф1 в год когда Алонсо начал учавствовать в них , смотрю по сей день , пропустил из за службы в армии его оба чемпионских сезона и уже какой год жду когда он возьёт чемп !!! Чтобы воочию увидеть ) буде рад продолжению его участия )
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