Берни Экклстоун: «Буду очень удивлен, если Хэмилтон действительно хочет покинуть «Мерседес» и решит, что в «Феррари» ему будет лучше»

Теги Берни Экклстоун Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун прокомментировал вероятность перехода Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

Информация о переговорах Хэмилтона с «Феррари» появилась недавно в британской прессе.

«Льюис часто говорил, что когда решит закончить карьеру гонщика, ему бы хотелось сохранить какие-то связи с «Мерседесом». Так что я буду очень удивлен, если Хэмилтон действительно хочет покинуть «Мерседес». И на месте Льюиса, видя то, что Леклер и сам, судя по всему, готов покинуть «Феррари», я бы заподозрил наличие проблем в команде.

Я также не знаю, почему Льюис вдруг может решить, что в «Феррари» ему будет лучше, чем в нынешней команде. Он все знает в «Мерседесе», а команда знает его и очень уважает. Лучше о нем нигде не позаботятся», – рассказал Экклстоун.

Хэмилтон и «Мерседес» спорят о новой сделке – из-за денег. Под инсайды о переговорах Льюиса и «Феррари»

6 комментариев

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RusSt
Да мы все ах…..м
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irs118return
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у Люси нет яиц для таких вызовов это рас, и днарь тоже ненужен в Феррари это два, а вообще интересно кто эту желтуху запустил)
+4
-4
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kerzhy
О чем речь? Он Расселу конкуренцию проигрывает, а Леклеру уж тем более проиграет. Ему самому это не нужно на закате карьеры - вот такое пятно неприятное поставить
+3
-3
0
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Ascari
Ответ irs118return
у Люси нет яиц для таких вызовов это рас, и днарь тоже ненужен в Феррари это два, а вообще интересно кто эту желтуху запустил)
Так сам Хам (его менеджер) и запустил, чтоб у Тотона больше денег выбить
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