Берни Экклстоун: «Буду очень удивлен, если Хэмилтон действительно хочет покинуть «Мерседес» и решит, что в «Феррари» ему будет лучше»

Бывший руководитель «Формулы-1» прокомментировал вероятность перехода из « » в «Феррари».

Информация о переговорах Хэмилтона с «Феррари» появилась недавно в британской прессе.

«Льюис часто говорил, что когда решит закончить карьеру гонщика, ему бы хотелось сохранить какие-то связи с «Мерседесом». Так что я буду очень удивлен, если Хэмилтон действительно хочет покинуть «Мерседес». И на месте Льюиса, видя то, что Леклер и сам, судя по всему, готов покинуть «Феррари», я бы заподозрил наличие проблем в команде.

Я также не знаю, почему Льюис вдруг может решить, что в «Феррари» ему будет лучше, чем в нынешней команде. Он все знает в «Мерседесе», а команда знает его и очень уважает. Лучше о нем нигде не позаботятся», – рассказал Экклстоун.

Хэмилтон и «Мерседес» спорят о новой сделке – из-за денег. Под инсайды о переговорах Льюиса и «Феррари»