Мартин Уитмарш о соглашении «Астон Мартин» и «Хонды»: «Чтобы победить, команда должна стать независимой»

Исполнительный директор гоночной компании «Астон Мартин» Мартин Уитмарш прокомментировал соглашение о партнерстве с «Хондой».

Начиная с 2026 года «Астон Мартин» перейдет на двигатели «Хонды», а сотрудничество с «Мерседесом» будет прекращено.

По словам Уитмарша, в «Астон Мартин» пошли на такой шаг, понимая, что конюшня вряд ли сможет всерьез бороться за чемпионский титул в будущем в статусе клиентской команды.

«В настоящий момент у нас работает прекрасное партнерство, мы получаем отличные компоненты и системы, которые нам предоставляет «Мерседес».

Но речь идет о росте нашей команды. Если вы нацелены на победу в «Формуле-1», то должны будете победить в том числе своих партнеров. И чтобы сделать это, команда должна стать независимой.

Мы строим просто отличную инфраструктуру и постепенно уходим от зависимости от «Мерседеса».

При этом данная тенденция не является отражением их заслуг. Нет, в « » проделали фантастическую работу и продолжают это делать, в том числе для нас. Но мы здесь для того, чтобы победить их, а для этого команда должна быть независимой», – рассказал Уитмарш.

«Астон Мартин» и «Хонда» официально объявили о сотрудничестве с 2026 года