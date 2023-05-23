Ральф Шумахер о Хэмилтоне и «Феррари»: «У Льюиса тесные отношения с Вассером, бывшим боссом, но с Вольффом тоже»
Ральф Шумахер проанализировал потенциальную сделку Льюиса Хэмилтона с «Феррари».
Контракт Льюиса с «Мерседесом» истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что Скудерия готова предложить семикратному чемпиону «Формулы-1» соглашение на 50 миллионов долларов.
Шумахер нашел лишь один серьезный довод в пользу трансфера: британец стал чемпионом Евросерии «Формулы-3» и GP2 в командах Фредерика Вассера, который сейчас возглавляет «Феррари».
«На мой взгляд, весьма вероятно, что Льюис останется в «Мерседесе». Он не становится моложе, и Джордж Расселл оказался крепким орешком. Но не думаю, что он откажется от «Мерседеса», своего дома, и поставит под угрозу любое сотрудничество с компанией в будущем. Особенно сейчас, когда, по словам босса команды Тото Вольффа, продление контракта с Хэмилтоном является лишь формальностью.
В пользу «Феррари» могут сыграть долгие и тесные отношения Хэмилтона с руководителем Скудерии Фредом Вассером. Француз был боссом Льюиса еще во времена картинга, Хэмилтон также выступал за команды Вассера в молодежных «формулах». Но отношения Льюиса с Тото Вольффом тоже тесные и доверительные. Поэтому я не верю в переход», – поделился соображениями эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1».
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