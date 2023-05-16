«Хендэ» намерена создать гиперкар для WEC под руководством экс-технического директора «Уильямса» (Auto Hebdo)

Теги Уильямс чемпионат мира по ралли Формула-1 Хендэ Сириль Абитебуль WEC Авто

Корейская компания «Хендэ» может присоединиться к чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC) в классе гиперкаров.

По информации Auto Hebdo, гоночный босс «Хендэ» Сириль Абитебуль обратился к бывшему техническому директору «Уильямса» Франсуа-Ксавье Демезону. Специалист покинул пост в британской команде в конце 2022 года вместе с руководителем Йостом Капито.

Демезон должен заняться программой «Хендэ» по созданию гиперкара. Выступления в чемпионате планируется начать в «среднесрочной перспективе».

Ранее «Хендэ» уже рассматривала возможность участия в WEC, но предпочла сосредоточить усилия на чемпионате мира по ралли (WRC).

Самый открытый Квят: несправедливости «Ред Булл», отказ «Феррари», отношение к прозвищу «Торпеда» и Ферстаппену

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Привезут Genesis чипованный))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Че за ГиперСолярис?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Совесть Черданцева
Че за ГиперСолярис?
Хёндэ как бы далеко не только Солярис
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий