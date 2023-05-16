«Хендэ» намерена создать гиперкар для WEC под руководством экс-технического директора «Уильямса» (Auto Hebdo)

Корейская компания «Хендэ» может присоединиться к чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC) в классе гиперкаров.

По информации Auto Hebdo, гоночный босс «Хендэ» Сириль Абитебуль обратился к бывшему техническому директору « » Франсуа-Ксавье Демезону. Специалист покинул пост в британской команде в конце 2022 года вместе с руководителем Йостом Капито.

Демезон должен заняться программой «Хендэ» по созданию гиперкара. Выступления в чемпионате планируется начать в «среднесрочной перспективе».

Ранее «Хендэ» уже рассматривала возможность участия в , но предпочла сосредоточить усилия на чемпионате мира по ралли (WRC).

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