Президент автоспортивной федерации Малайзии: «Возвращение Гран-при «Формулы-1» – это вопрос времени»

Президент автоспортивной федерации Малайзии Тан Шри Мокджани Махатир поделился мнением о перспективах возвращения в страну Гран-при «Формулы-1».

Гран-при Малайзии проводился с 1999 до 2017 года.

«С точки зрения физического проведения Гран-при никаких проблем нет. Это скорее вопрос того, кто будет платить за гонку и сможем ли мы вообще себе это позволить.

Я не имею понятия о том, в какую сумму сейчас обойдется проведение Гран-при, но стоимость будет явно выше в сравнении с 2017 годом, когда мы прекратили принимать у себя «Ф-1».

Сейчас « » стала популярнее, благодаря сериалу Netflix появилась новая аудитория, на проведение Гран-при претендует все больше стран – они видят это как способ заявить о себе.

При этом сами гонщики всегда называют «Сепанг» одной из самых сложных и интересных трасс, которые они бы вновь хотели видеть в календаре «Ф-1». В то же время у нас хорошие отношения с организаторами, мы знакомы еще с 1996 года, когда мы только начинали разговоры о проведении Гран-при Малайзии. Так что возвращение – это вопрос времени», – рассказал Махатир.

«На данный момент не можем позволить себе проведение гонки». В Малайзии исключили возвращение Гран-при «Формулы-1»