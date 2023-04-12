«На данный момент не можем позволить себе проведение гонки». В Малайзии исключили возвращение Гран-при «Формулы-1»

Возвращение Гран-при Малайзии в календарь «Формулы-1» в ближайшем будущем кажется маловероятным.

По словам министра спорта Малайзии Ханны Йео, изначальные затраты на подготовку к проведению Гран-при и вступительные взносы просто слишком высоки:

«Проведение Гран-при «Формулы-1» – это очень дорого. Нам пришлось ждать получения 20 млн рингиттов (национальная валюта Малайзии, примерно $4,5 млн), просто чтобы обновить трассу. Если бы мы могли проводить Гран-при «Формулы-1», то уже сделали бы все необходимое. Но на данный момент мы не можем позволить себе проведение гонки».

Гран-при Малайзии проводился с 1999 до 2017 года на «Международном автодроме Сепанг».

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