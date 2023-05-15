Шарль Леклер: «На Михаэле Шумахере и Тодте тоже было давление – мы не можем жаловаться»
Шарль Леклер считает давление неотъемлемой частью выступлений в «Феррари».
Монегаск напомнил, что Михаэль Шумахер и его босс Жан Тодт также оказались в условиях многолетнего ожидания чемпионства, после чего выиграли пять личных и шесть командных титулов подряд.
«Давление тоже присутствовало, когда здесь были Михаэль и Жан, и они блестяще с ним справились. Так что мы не можем жаловаться, это не оправдание.
В том числе и поэтому «Феррари» настолько особенная. Ее окружает страсть, какой нет вокруг любой другой команды, наверное. С трудными ситуациями справляться тяжелее, потому что эмоций больше. Но, в конце концов, это «Феррари». Я бы ничего не изменил», – заявил пилот Скудерии.
Леклер напомнил, что все еще рассчитывает стать чемпионом в итальянской команде:
«Я хочу, чтобы это случилось в красном».
Питер Уиндзор: «Вассер должен был предотвратить ошибки Леклера в Майами. Если Фредди не будет выжимать из Шарля максимум, у «Феррари» большие проблемы»
Джолион Палмер: «Леклер – быстрейший на одном круге и один из лучших в «Ф-1» вместе с Ферстаппеном и Хэмилтоном, но двух чемпионов отличает стабильность»
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