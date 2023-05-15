Шарль Леклер: «На Михаэле Шумахере и Тодте тоже было давление – мы не можем жаловаться»

Шарль Леклер считает давление неотъемлемой частью выступлений в «Феррари».

Монегаск напомнил, что и его босс также оказались в условиях многолетнего ожидания чемпионства, после чего выиграли пять личных и шесть командных титулов подряд.

«Давление тоже присутствовало, когда здесь были Михаэль и Жан, и они блестяще с ним справились. Так что мы не можем жаловаться, это не оправдание.

В том числе и поэтому «Феррари» настолько особенная. Ее окружает страсть, какой нет вокруг любой другой команды, наверное. С трудными ситуациями справляться тяжелее, потому что эмоций больше. Но, в конце концов, это «Феррари». Я бы ничего не изменил», – заявил пилот Скудерии.

Леклер напомнил, что все еще рассчитывает стать чемпионом в итальянской команде:

«Я хочу, чтобы это случилось в красном».

Питер Уиндзор: «Вассер должен был предотвратить ошибки Леклера в Майами. Если Фредди не будет выжимать из Шарля максимум, у «Феррари» большие проблемы»

Джолион Палмер: «Леклер – быстрейший на одном круге и один из лучших в «Ф-1» вместе с Ферстаппеном и Хэмилтоном, но двух чемпионов отличает стабильность»