Эдди Джордан: «Ферстаппен станет величайшим в истории, если с ним все будет в порядке долгое время»

Теги Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Авто

Эдди Джордан назвал Макса Ферстаппена потенциально лучшим гонщиком в истории.

Джордан подчеркнул, что на лидера «Ред Булл» повлиял не только отец, экс-пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен, но и мать Софи Кумпен, которая также занималась гонками.

«Я провел с Максом достаточно ужинов, обедов, и мы несколько раз пили пиво, чтобы понять, что он воспринял выступления своей матери, ее скорость и подход. Естественно, его вдохновляли оба родителя. Она была большим талантом в картинге.

Когда ты сам являешься таким талантом в картинге, а твой отец – гонщик Гран-при и знает все подводные камни, естественно, получается такой быстрый пилот как Макс Ферстаппен. Я действительно считаю, что со временем он станет величайшим в истории, если с ним все будет в порядке долгое время», – поделился мнением бывший владелец команды «Джордан» в подкасте Formula for Success.

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7 комментариев

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Sergei Cirkinov (SpMan)
Полностью согласен. И так думают большинство людей из мира F1
А также значительная доля из миллионов поклонников этого спорта. Макс молодец. и у него всё идёт хорошо, и пусть продолжается
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Мурад Гамидов
Ответ SIH
Для того, чтобы стать величайшим, необходимо больше, чем самый быстрый автомобиль. Нужны результаты(победы, подиумы, противоборства и прочее), достигнутые вопреки обстоятельствам. Можно наклепать статистику по победам, чемпионствам, но так и остаться быстрым гонщиком на "самовозке". Примеры есть. Макс быстрый, да. Но нужно добавлять еще много чего.
Нечего Ферстапену добавлять кроме результатов. Если выиграет 100+ гонок и возьмёт 8 титулов, то будет безоговорочно величайшим. Талант есть, характер есть, гоночные стиль и харизма тоже имеются, в дождевых условиях хорош, великое противостояние с Льюисом имеется, причём скорее всего будут ещё и с Леклером и Расселом, великий сезон 21-го, всё при нём, осталось только стату клепать
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Jurgen Klinsmann
ну и машина тоже нужна соответствующая.
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9f99s5s6fr
Объективно говоря у Макса большие предпосылки к этому есть:
1. Он очень быстр. Не знаю как сравнить его скорость с Шумахером, Сенной, Хемильтоном в лучшие годы, но он сравнимо с ними быстр.
2. Рано оказался в Ф1 и, что еще более важно в быстром болиде, поэтому он уже очень опытный пилот, хотя еще молод.
3. Многое уже доказал в РБ и команда будет делать на него ставку. Поэтому вряд ли он окажется с напарником не сильно слабее его, который в хороший для того год, сможет отобрать у Макса титул, а-ля, Росберг.
Вопрос только в мотивации и везении с командами
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SIH
Для того, чтобы стать величайшим, необходимо больше, чем самый быстрый автомобиль.
Нужны результаты(победы, подиумы, противоборства и прочее), достигнутые вопреки обстоятельствам.
Можно наклепать статистику по победам, чемпионствам, но так и остаться быстрым гонщиком на "самовозке".
Примеры есть.
Макс быстрый, да. Но нужно добавлять еще много чего.
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Batt Monner
Ответ Неоновый Демон
Все эти сравнения с гонщиками прошлых лет выглядят странно. Макс быстр или может его болид ? Нужно смотреть прежде всего на умения . А по умению , таланту Айртону Сенне равных нет и не было . Если бы он был жив , то и Шумахер бы скорей всего два три титула не получил бы.
Сенна даже Просту проигрывал, равных не было. У него были яркие гонки, но так же и провальные. Сенна был очень быстр, но нестабилен
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