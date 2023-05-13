Эдди Джордан: «Ферстаппен станет величайшим в истории, если с ним все будет в порядке долгое время»

Эдди Джордан назвал Макса Ферстаппена потенциально лучшим гонщиком в истории.

Джордан подчеркнул, что на лидера « » повлиял не только отец, экс-пилот «Формулы-1» , но и мать Софи Кумпен, которая также занималась гонками.

«Я провел с Максом достаточно ужинов, обедов, и мы несколько раз пили пиво, чтобы понять, что он воспринял выступления своей матери, ее скорость и подход. Естественно, его вдохновляли оба родителя. Она была большим талантом в картинге.

Когда ты сам являешься таким талантом в картинге, а твой отец – гонщик Гран-при и знает все подводные камни, естественно, получается такой быстрый пилот как Макс Ферстаппен. Я действительно считаю, что со временем он станет величайшим в истории, если с ним все будет в порядке долгое время», – поделился мнением бывший владелец команды « » в подкасте Formula for Success.

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