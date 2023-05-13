Эдди Джордан: «Ферстаппен станет величайшим в истории, если с ним все будет в порядке долгое время»
Эдди Джордан назвал Макса Ферстаппена потенциально лучшим гонщиком в истории.
Джордан подчеркнул, что на лидера «Ред Булл» повлиял не только отец, экс-пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен, но и мать Софи Кумпен, которая также занималась гонками.
«Я провел с Максом достаточно ужинов, обедов, и мы несколько раз пили пиво, чтобы понять, что он воспринял выступления своей матери, ее скорость и подход. Естественно, его вдохновляли оба родителя. Она была большим талантом в картинге.
Когда ты сам являешься таким талантом в картинге, а твой отец – гонщик Гран-при и знает все подводные камни, естественно, получается такой быстрый пилот как Макс Ферстаппен. Я действительно считаю, что со временем он станет величайшим в истории, если с ним все будет в порядке долгое время», – поделился мнением бывший владелец команды «Джордан» в подкасте Formula for Success.
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А также значительная доля из миллионов поклонников этого спорта. Макс молодец. и у него всё идёт хорошо, и пусть продолжается
1. Он очень быстр. Не знаю как сравнить его скорость с Шумахером, Сенной, Хемильтоном в лучшие годы, но он сравнимо с ними быстр.
2. Рано оказался в Ф1 и, что еще более важно в быстром болиде, поэтому он уже очень опытный пилот, хотя еще молод.
3. Многое уже доказал в РБ и команда будет делать на него ставку. Поэтому вряд ли он окажется с напарником не сильно слабее его, который в хороший для того год, сможет отобрать у Макса титул, а-ля, Росберг.
Вопрос только в мотивации и везении с командами
Нужны результаты(победы, подиумы, противоборства и прочее), достигнутые вопреки обстоятельствам.
Можно наклепать статистику по победам, чемпионствам, но так и остаться быстрым гонщиком на "самовозке".
Примеры есть.
Макс быстрый, да. Но нужно добавлять еще много чего.