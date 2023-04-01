Алекс Албон: «Работа с шинами «Пирелли» – это какое-то темное искусство»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , отметив, что остался приятно удивлен достигнутым результатом:

«Весь этот уик-энд был абсолютным кошмаром, с самого первого круга. То есть, пилотаж был очень обрывочным. Чтобы показать хоть сколько-нибудь быстрое время на круге, тебе обязательно нужно выйти из зоны комфорта.

Но когда началась квалификация, я сразу почувствовал себя отлично. И по ходу сессии, обретая уверенность и чувство сцепления машины с трассой, ты можешь расширить границы возможного. Так что в итоге квалификация прошла гладко, мы становились быстрее с каждым кругом».

По мнению Албона, такое развитие событий в квалификации вновь доказывает то, насколько гонщикам и командам на самом деле трудно адаптироваться к шинам «Пирелли»:

«Это вообще очень странная вещь. С самого начала работы с шинами « » это было каким-то темным искусством. Иногда, чтобы ехать быстрее, на самом деле тебе нужно ехать медленнее. Или если в начале круга ты порой атакуешь слишком сильно, то к концу круга можешь поплатиться серьезной потерей темпа, так что все это далеко не очевидные вещи.

Мой круг в третьем сегменте был одним из тех, когда ты чувствуешь, что едешь по грани, но ни разу за нее не заступаешь. Машине хватало сцепления и для третьего сектора. И все работало. Зачастую бывает, что когда ты слишком сильно давить в начале круге, к концу сцепление теряется – потому что ты слишком сильно атакуешь. Сегодня был не такой день».