Экс-руководитель «БМВ-Заубер»: «Первый вопрос Кубицы после самой жуткой аварии, что я видел: «Могу я выступить на следующей неделе?»
Марио Тайссен рассказал о первом вопросе Роберта Кубицы после грандиозной аварии.
Тайссен был руководителем «БМВ-Заубера» в 2007 году, когда Кубица стал участником инцидента на Гран-при Канады. Болид Роберта фактически разлетелся на разные части после столкновения с «Тойотой» Ярно Трулли и барьерами. Польский пилот был вынужден пропустить Гран-при США, что дало возможность дебютировать в «Формуле-1» Себастьяну Феттелю.
«Роберт столкнулся с Ярно Трулли на подъезде к шпильке, и это была самая жуткая авария, которую я когда-либо видел. Я был шокирован, когда сидел на пит-уолл и смотрел на экран. Я не понимал, как кто-то может выжить в такой аварии, а надежной информации было немного. Роберта перевезли в медицинский центр, а затем в больницу.
Сразу же после гонки мы поспешили в больницу и обнаружили его сидящим без видимых травм, полностью в сознании. И его первым вопросом было: «Могу я выступить в Индианаполисе на следующей неделе?»
Я ответил: «Я бы с радостью, но зависит не от нас – нужно разрешение врачей». Он присоединился к команде на «Инди» в четверг, мы пошли к врачу, но разрешения не получили. Доктор посчитал, что выступать спустя несколько дней – слишком большой риск», – сообщил Тайссен в подкасте Beyond the Grid.
Кубица вернулся к заездам на Гран-при Франции и занял четвертое место, что стало его лучшим результатом в 2007-м. Вернувшись в Канаду годом спустя, поляк одержал свою единственную победу в «Формуле-1». Глава команды признался, что не увидел влияния аварии на Роберта:
«Никаких изменений не было. Я наблюдал ту же нацеленность, что в момент его подписания как тест-пилота. Я не нахожу нужных слов, но у меня сложилось впечатление, что ничто не способного его шокировать».
Феттель внезапно дебютировал в «Ф-1» в 19 – из-за травмы другого гонщика. Почему выбрали Себа? И почему не оставили в «БМВ»?
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