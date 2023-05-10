«Астон Мартин» и «Хонда» близки к заключению сделки о партнерстве с 2026 года (The Race)

Теги Хонда Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

«Хонда» и «Астон Мартин» приближаются к заключению договоренности о техническом партнерстве.

Как уже сообщалось ранее в итальянской прессе, «Астон Мартин» ведет переговоры с «Хондой», поскольку команда стремится получить возможность работать с независимым производителем – и не быть клиентской командой «Мерседеса».

В «Астон Мартин» одно время даже рассматривали возможности пойти по пути «Ред Булл» и создать собственное моторное подразделение, но затем от этих планов было решено отказаться.

Теперь же издание The Race со ссылкой на свои многочисленные источники сообщает, что в «Хонде» приняли окончательное решение выступать в «Формуле-1» в качестве производителя двигателей при новом техническом регламенте, который начнет действовать с 2026 года. И самым вероятным партнером для «Хонды», которая не планирует создавать собственную заводскую команду, является именно «Астон Мартин».

«Астон Мартин» – приоритетный вариант для «Хонды» с сезона-2026 «Ф-1» (It.motorsport)

10 комментариев

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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Насрать. Все равно Алонсо в 2026 уже не будет в Ф1
Мать, ты громче всех кричала, что он спокойно до 50-ти будет катать. А это будет 2031 год, на минуточку. Ну у тебя и скорость смены показаний
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Великий Алонсо
Насрать. Все равно Алонсо в 2026 уже не будет в Ф1
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Mr.Alien
Лучший тандем в истории Ф1 воссоединится!) Ну, если Ал до 2026 года не уйдет
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-1
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Марат Кагин
ну по идее моторы хонды сейчас лучшие в ф1, хоть и называются рб. да и ало думаю к 26 году закончит и негатив от джипи ту энжин не будет оказывать напряжение
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Совесть Черданцева
Главное, чтобы Алонсо не узнал
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Incendier Deafening
Раньше копировали Мерс, теперь быков. Если их цель быть топ 2 максимум, то пусть копируют.
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Mr.BadGuy
Ответ Savardus
Не очень понятно, зачем Астону уходить от зарекомендовавшего себя Мерседеса, с которым 3 последних года результаты постоянно растут к непонятной Хонде
У Вил и Маков результаты так себе. Видимо двигло почти у всех сравнялось. Да и неизвестно кто по новому регламенту сделает лучший мотор
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priz
Ответ Savardus
Не очень понятно, зачем Астону уходить от зарекомендовавшего себя Мерседеса, с которым 3 последних года результаты постоянно растут к непонятной Хонде
Основной плюс для АМ такой - бесплатно получать двигатели, сделанные под компоновку своего же болида, а свободные деньги вкладывать в развитие других областей. Похоже Хонда будет снова готова основательно вложиться в ф1 и ради хорошего маркетинга ей нужен максимально быстрый партнер. Из свободной тройки команд АМ, Макларен, Уильямс - лучшие перспективы видятся у зеленой команды. И 2 уже гипотетический плюс - возможная синергия в области дорожных авто, Хонде нужен европейский рынок, где популярен АМ, а АМ - американский, где традиционно очень сильны позиции японцев .
Ну, а что касается Мерседеса, то им просто нельзя позволить себе, чтобы их клиентская команда, была быстрее собственной заводской - получается очень серьезный удар по репутации одного из лучших автопроизводителей в мире.
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