«Астон Мартин» и «Хонда» близки к заключению сделки о партнерстве с 2026 года (The Race)

« » и «Астон Мартин» приближаются к заключению договоренности о техническом партнерстве.

Как уже сообщалось ранее в итальянской прессе, «Астон Мартин» ведет переговоры с «Хондой», поскольку команда стремится получить возможность работать с независимым производителем – и не быть клиентской командой « ».

В «Астон Мартин» одно время даже рассматривали возможности пойти по пути «Ред Булл» и создать собственное моторное подразделение, но затем от этих планов было решено отказаться.

Теперь же издание The Race со ссылкой на свои многочисленные источники сообщает, что в «Хонде» приняли окончательное решение выступать в «Формуле-1» в качестве производителя двигателей при новом техническом регламенте, который начнет действовать с 2026 года. И самым вероятным партнером для «Хонды», которая не планирует создавать собственную заводскую команду, является именно «Астон Мартин».

«Астон Мартин» – приоритетный вариант для «Хонды» с сезона-2026 «Ф-1» (It.motorsport)