MotoGP. Маркес вернется на Гран-при Франции – гонщик из-за травмы пропустил три этапа
Пилот «Хонды» Марк Маркес возобновит выступления в этом сезоне на предстоящем Гран-при Франции.
Шестикратный чемпион MotoGP получил перелом пястной кости большого пальца на правой руке в первой гонке MotoGP сезона-2023 в Португалии, после чего пропустил этапы в Аргентине, Остине, а также домашний Гран-при Испании.
Маркес в этом сезоне сумел заработать всего 7 очков и занимает 19 место в общем зачете.
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