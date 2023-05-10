MotoGP. Маркес вернется на Гран-при Франции – гонщик из-за травмы пропустил три этапа

Пилот « » возобновит выступления в этом сезоне на предстоящем .

Шестикратный чемпион MotoGP получил перелом пястной кости большого пальца на правой руке в первой гонке MotoGP сезона-2023 в Португалии, после чего пропустил этапы в Аргентине, Остине, а также домашний Гран-при Испании.

Маркес в этом сезоне сумел заработать всего 7 очков и занимает 19 место в общем зачете.

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