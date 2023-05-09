MotoGP. Штраф Маркеса за аварию в Португалии аннулировали: Марк отбыл наказание «путем неучастия в гонке в Аргентине»

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP ФИМ регламент Гран-при Португалии MotoGP Марк Маркес Гран-при Аргентины MotoGP Мигел Оливейра РНФ Авто

Апелляционный суд MotoGP подтвердил, что Марк Маркес не должен отбывать штраф двойного длинного круга.

Гонщика «Хонды» наказали за столкновение с Мигелом Оливейрой из «РНФ» на Гран-при Португалии. Изначально в решении стюардов говорилось, что шестикратный чемпион MotoGP должен дважды проехать по длинному кругу на этапе в Аргентине.

Позже выяснилось, что испанец пропустит южноамериканский Гран-при из-за травмы, полученной в инциденте. Судьи выписали штраф заново, изменив формулировку: Марка обязали отбыть наказание в ближайшей гонке, в которой он примет участие. «Хонда» посчитала такие действия стюардов неоправданными и подала апелляцию.

Суд решил аннулировать штраф. В сообщении на сайте чемпионата говорится, что Маркес отбыл наказание «путем неучастия пилота в гонке MotoGP в Аргентине».

После стартового этапа в Португалии Марк пропустил уже три Гран-при подряд.

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1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Цирк шапито с этим штрафом, сами присудили штраф на Аргентину , а потом начали менять на ходу свое решение, худшее наказание это пропуск своих любимых и лучших 2 треков, слишком много внимания этой ерунде, чемпионат уже проигран, отрыв уже огромный, а байк ведро с болтами, мир там чуть ли не плачет, и все падает, падает и падает.
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