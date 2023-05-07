Джок Клиа: «Леклер пытается сам компенсировать отставание от «Ред Булл», но физика настигает»

Наставник Шарля Леклера Джок Клиа объяснил ошибки пилота «Феррари».

Монегаск попал в аварию в практике, а затем в квалификации к . Клиа отметил, что свою роль играет попытка нагнать доминирующий « ».

«В каком-то смысле это отражение его настроя – он сражается с машиной, которая явно быстрее. Скажем, «я просто компенсирую эту разницу сам». Конечно, в итоге физика настигает.

Мы не будем говорить ему: «Слушай, Шарль, успокойся». Если смотреть на сезон в целом, он проводит выдающиеся квалификации. Это во многих гонках обеспечивает ему хорошие позиции.

Честно говоря, я считаю, что он почувствовал возможность заработать еще один поул и слегка перестарался», – сообщил опытнейший специалист.

Клиа отметил и влияние обновленного днища:

«Оно дает гонщику более стабильный баланс в средне-, высоко- и низкоскоростных поворотах и, конечно, на торможении и на выходе из поворотов. Может, случившееся с это доказывает: он действительно гнал на полную в высокоскоростных поворотах, с четвертого по шестой».

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