Джок Клиа: «Леклер пытается сам компенсировать отставание от «Ред Булл», но физика настигает»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Джок Клиа Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Наставник Шарля Леклера Джок Клиа объяснил ошибки пилота «Феррари».

Монегаск попал в аварию в практике, а затем в квалификации к Гран-при Майами. Клиа отметил, что свою роль играет попытка нагнать доминирующий «Ред Булл».

«В каком-то смысле это отражение его настроя – он сражается с машиной, которая явно быстрее. Скажем, «я просто компенсирую эту разницу сам». Конечно, в итоге физика настигает.

Мы не будем говорить ему: «Слушай, Шарль, успокойся». Если смотреть на сезон в целом, он проводит выдающиеся квалификации. Это во многих гонках обеспечивает ему хорошие позиции.

Честно говоря, я считаю, что он почувствовал возможность заработать еще один поул и слегка перестарался», – сообщил опытнейший специалист.

Клиа отметил и влияние обновленного днища:

«Оно дает гонщику более стабильный баланс в средне-, высоко- и низкоскоростных поворотах и, конечно, на торможении и на выходе из поворотов. Может, случившееся с Шарлем это доказывает: он действительно гнал на полную в высокоскоростных поворотах, с четвертого по шестой».

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Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг

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11 комментариев

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Effa_17
Скажу так, для поклонников тех, кому Шарль запорол вторую попытку, он чудак на букву М. Для нейтральных зрителей итог его краша максимально интересную стартовую решетку подарил. А мне, как его болельщику, с одной стороны, настораживают его частые вылеты и краши, а с другой, я понимаю, что он не хочет бороться за 3-5 место. Амбиции Шарля заставляют ехать на нынешней Феррари за гранью. В прошлом году он показал, что может спокойно держать темп и не рисковать, когда болид позволяет. А когда у них с новым новым днищем машина начала жрать резину в лучших традициях мерседеса 2014, тут и понесла его нелегкая.
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Alesha_451
Ответ Dmitry Grinin
Угу, на гран при Франции спокойно держал темп. И на Имоле. Да?))
Самые неудачные примеры из возможных. В Имоле Карл хотел сожрать Перца и минимизировать потери относительно Макса, а во Франции сверхплотная борьба за победу, с нависающим на шести голландцем. Типо, как раз таки в этих двух случаях ради более высокого места приходила прыгать из штанов. На тот момент РБ начал раскрываться на полную, а Феррари сливать гонку вооружений. Сайнс тот же, например, просто доезжал бы, не пытаясь ничего сделать
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Фанат спорта01
Ответ Dmitry Grinin
Угу, на гран при Франции спокойно держал темп. И на Имоле. Да?))
ну 2ошибки за сезон.
Макс развернулся в Венгрии,Улетел в гравий в Испании,вылетел в безопасную зону в Сингапуре.
но почему-то каждую ошибку Шарля обсуждают месяцами,а ошибки Макса забывают уже на завтрашний день.
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Vano32rus
Настроение нечего терять
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Фанат спорта01
Ответ кроссовер Айверсона
ну 2 ошибки за сезон? так сезон только начался. посмотрим сколько их будет к концу
Я про прошлый.
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Виталий Выговский
Ответ Luca di Montezemolo
Нет смысла так атаковать, звездолёт легко обьедет на прямых и уедет, много ошибок что то Австралия,Баку, теперь здесь.
А в чем есть смысл? он же не Ботас на Альфа Ромео…. Для Феррари есть только один положительный результат - победа. Для Шарля, тоже. Все остальные результаты не имеют значения. Писал уже много раз, для меня это положительный пример гонщика, который работает за гранью возможно. Либо победа либо писец. И мне правда хотелось бы чтобы все гонщики гонялись именно так, а не как шахматисты, считая очки, риски и т.д. Понимаю что это может быть не эффективно с точки зрения борьбы за титул, но он за него и так не борется 🤷‍♂️
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Effa_17
Ответ Dmitry Grinin
Угу, на гран при Франции спокойно держал темп. И на Имоле. Да?))
В Имоле лез за Максом, чтобы не упустить, в промежуточных условиях. Перестарался-вылетел. Там весь уикенд темп у Быков был лучше.
Во Франции уже начал вовсю проявляться повышенный износ, как раз днище новое поставили. Гнал перед Питом, чтобы Макс не подрезал. И там ровно такой же, как и в Майами вылет был: переатаковал, привез слишком много скорости на апекс, вот и итог. Там даже покруговку давали на апексе. На круге, предшествовавшем вылету в Поль Рикаре Шарль привез на апекс на 9 км/ч меньше скорости. Это просто пропасть.
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Luca di Montezemolo
Ответ Виталий Выговский
А в чем есть смысл? он же не Ботас на Альфа Ромео…. Для Феррари есть только один положительный результат - победа. Для Шарля, тоже. Все остальные результаты не имеют значения. Писал уже много раз, для меня это положительный пример гонщика, который работает за гранью возможно. Либо победа либо писец. И мне правда хотелось бы чтобы все гонщики гонялись именно так, а не как шахматисты, считая очки, риски и т.д. Понимаю что это может быть не эффективно с точки зрения борьбы за титул, но он за него и так не борется 🤷‍♂️
О каких победах речь, они невозможны без сходов РБ, он может хоть из штанов выпрыгивать но шансов нет, тачки на разном уровне. Возможно у него и алонсо будут шансы в Монако, вот там да можно рисковать, а тут будет лёгкий объезд.
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