Джок Клиа: «Леклер пытается сам компенсировать отставание от «Ред Булл», но физика настигает»
Наставник Шарля Леклера Джок Клиа объяснил ошибки пилота «Феррари».
Монегаск попал в аварию в практике, а затем в квалификации к Гран-при Майами. Клиа отметил, что свою роль играет попытка нагнать доминирующий «Ред Булл».
«В каком-то смысле это отражение его настроя – он сражается с машиной, которая явно быстрее. Скажем, «я просто компенсирую эту разницу сам». Конечно, в итоге физика настигает.
Мы не будем говорить ему: «Слушай, Шарль, успокойся». Если смотреть на сезон в целом, он проводит выдающиеся квалификации. Это во многих гонках обеспечивает ему хорошие позиции.
Честно говоря, я считаю, что он почувствовал возможность заработать еще один поул и слегка перестарался», – сообщил опытнейший специалист.
Клиа отметил и влияние обновленного днища:
«Оно дает гонщику более стабильный баланс в средне-, высоко- и низкоскоростных поворотах и, конечно, на торможении и на выходе из поворотов. Может, случившееся с Шарлем это доказывает: он действительно гнал на полную в высокоскоростных поворотах, с четвертого по шестой».
Шарль Леклер об авариях: «Зол на себя. Я выбрал агрессивные настройки и перестарался»
Леклер убрался в стену и отбросил Ферстаппена на 9-е в квале. Но Макс и сам запорол ключевой круг
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Макс развернулся в Венгрии,Улетел в гравий в Испании,вылетел в безопасную зону в Сингапуре.
но почему-то каждую ошибку Шарля обсуждают месяцами,а ошибки Макса забывают уже на завтрашний день.
Во Франции уже начал вовсю проявляться повышенный износ, как раз днище новое поставили. Гнал перед Питом, чтобы Макс не подрезал. И там ровно такой же, как и в Майами вылет был: переатаковал, привез слишком много скорости на апекс, вот и итог. Там даже покруговку давали на апексе. На круге, предшествовавшем вылету в Поль Рикаре Шарль привез на апекс на 9 км/ч меньше скорости. Это просто пропасть.