Фернандо Алонсо о своем напарнике: «В прошлом году у меня все было наоборот. Знаете, мой напарник всегда смотрел на меня как на главную мишень»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением, что для команды очень важны хорошие отношения между гонщиками.
«У нас с командой была цель, мы ее обсуждали. Помню день перед запуском машины на базе в феврале. В чем заключалась цель команды вместе с [руководителем] Майком Краком и [исполнительным директором] Мартином Уитмаршем? Думаю, мы все согласны, что должны играть в такую игру – знаете, если вы хотите кому-то противостоять. Мы боремся с такими крупными командами, как «Феррари» и «Мерседес», и наша сила в том, чтобы набирать очки обеими машинами», – сказал Алонсо.
На Гран-при Азербайджана Фернандо запомнился радиопереговорами, в которых пытался помочь своему напарнику Лансу Строллу. Алонсо просил команду передать Лансу свои настройки, чтобы канадец избавился от проблем с управляемостью болида. Также испанец был не против, чтобы Стролл попытался его обогнать.
«Да, я пытался помочь Лансу, но нельзя забывать, что он и сам довольно умный. И он тот пилот, о котором я думаю как о напарнике. Как мы уже видели в Баку, мы говорили об экономии шин, с учетом спринтерского формата мы точно не знали, сколько продержится резина… Мы берегли шины, и он сказал: «Я не буду атаковать Фернандо».
В прошлом году у меня все было наоборот. Знаете, мой напарник [Эстебан Окон] всегда смотрел на меня как на главную мишень. И это явно не шло команде на пользу. Так что, я думаю, Ланс тоже играет очень важную роль в наших отношениях».
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