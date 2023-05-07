Фернандо Алонсо о своем напарнике: «В прошлом году у меня все было наоборот. Знаете, мой напарник всегда смотрел на меня как на главную мишень»

Пилот « » поделился мнением, что для команды очень важны хорошие отношения между гонщиками.

«У нас с командой была цель, мы ее обсуждали. Помню день перед запуском машины на базе в феврале. В чем заключалась цель команды вместе с [руководителем] Майком Краком и [исполнительным директором] Мартином Уитмаршем? Думаю, мы все согласны, что должны играть в такую игру – знаете, если вы хотите кому-то противостоять. Мы боремся с такими крупными командами, как «Феррари» и «Мерседес», и наша сила в том, чтобы набирать очки обеими машинами», – сказал Алонсо.

На Гран-при Азербайджана Фернандо запомнился радиопереговорами, в которых пытался помочь своему напарнику . Алонсо просил команду передать Лансу свои настройки, чтобы канадец избавился от проблем с управляемостью болида. Также испанец был не против, чтобы Стролл попытался его обогнать.

«Да, я пытался помочь Лансу, но нельзя забывать, что он и сам довольно умный. И он тот пилот, о котором я думаю как о напарнике. Как мы уже видели в Баку, мы говорили об экономии шин, с учетом спринтерского формата мы точно не знали, сколько продержится резина… Мы берегли шины, и он сказал: «Я не буду атаковать Фернандо».

В прошлом году у меня все было наоборот. Знаете, мой напарник [ ] всегда смотрел на меня как на главную мишень. И это явно не шло команде на пользу. Так что, я думаю, Ланс тоже играет очень важную роль в наших отношениях».

Гран-при Майами-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:30