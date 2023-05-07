Фернандо Алонсо о своем напарнике: «В прошлом году у меня все было наоборот. Знаете, мой напарник всегда смотрел на меня как на главную мишень»

Теги Фернандо Алонсо Мартин Уитмарш Формула-1 Астон Мартин Эстебан Окон Ланс Стролл Альпин Майк Крак Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением, что для команды очень важны хорошие отношения между гонщиками.  

«У нас с командой была цель, мы ее обсуждали. Помню день перед запуском машины на базе в феврале. В чем заключалась цель команды вместе с [руководителем] Майком Краком и [исполнительным директором] Мартином Уитмаршем? Думаю, мы все согласны, что должны играть в такую игру – знаете, если вы хотите кому-то противостоять. Мы боремся с такими крупными командами, как «Феррари» и «Мерседес», и наша сила в том, чтобы набирать очки обеими машинами», – сказал Алонсо.

На Гран-при Азербайджана Фернандо запомнился радиопереговорами, в которых пытался помочь своему напарнику Лансу Строллу. Алонсо просил команду передать Лансу свои настройки, чтобы канадец избавился от проблем с управляемостью болида. Также испанец был не против, чтобы Стролл попытался его обогнать.

«Да, я пытался помочь Лансу, но нельзя забывать, что он и сам довольно умный. И он тот пилот, о котором я думаю как о напарнике. Как мы уже видели в Баку, мы говорили об экономии шин, с учетом спринтерского формата мы точно не знали, сколько продержится резина… Мы берегли шины, и он сказал: «Я не буду атаковать Фернандо».

В прошлом году у меня все было наоборот. Знаете, мой напарник [Эстебан Окон] всегда смотрел на меня как на главную мишень. И это явно не шло команде на пользу. Так что, я думаю, Ланс тоже играет очень важную роль в наших отношениях».

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10 комментариев

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Великий Алонсо
Очкон как человек полное фуфло
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ffmp
Очкон он такой, его буквально все недолюбливают, за исключением кстати его друга Лэнса. Ничего, время потихоньку расставляет все по местам, к концу года проиграет и по квалам и по очкам Пьеру
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Шалфей Ирвинга
Окону просто было необходимо в конце сезона быть в ЛЗ выше Алонсо, чтобы после петь оды самому себе, в духе "я обошел самого Алонсо, вот каков мой уровень, как пилота", не более. И плевать, что в большинстве гонках у Ало то машина ломалась, то стратеги сливали откровенно. История запомнит лишь то, что Окон по очкам был выше, видимо для него это был самый важный момент. Впрочем, более чем уверен, Гасли все равно его вынесет в этом сезоне, и спустит с небес на землю француза
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Minuvert
У Окона явно комплекс какой-то развился из-за Фернандо. Он и в этот уикенд на практике гонялся с Алонсо как в боевом режиме
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golubovich
Лэнс и Окон друзья? Интересно... Есть поговорка: скажи ,кто твой друг- и я скажу тебе кто ты. Наверное, есть что-то,о чём мы не подозреваем.
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Орбит Орбит
смотрел как на главную мишень, притом буквально))
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LetTong
Что самое удивительное это то что Окон и Стролл лучшие друзья)
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LetTong
Ответ golubovich
Лэнс и Окон друзья? Интересно... Есть поговорка: скажи ,кто твой друг- и я скажу тебе кто ты. Наверное, есть что-то,о чём мы не подозреваем.
Не просто друзья, а лучшие друзья
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0
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