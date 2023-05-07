Магнуссена вызвали к стюардам за инцидент с Хэмилтоном. Пилот «Хааса» должен стартовать со 2-го ряда

Блестящий результат пилота « » в квалификации к Гран-при Майами под угрозой.

Датчанин показал четвертое время и должен начать воскресную гонку со второго ряда.

Тем не менее, стюарды отметили инцидент между Магнуссеном и представителем « » . Обоих гонщиков вызвали за предполагаемую блокировку со стороны Кевина в первом сегменте: Льюис задел стену, пытаясь избежать столкновения с коллегой.

Гран-при Майами-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й

13-е место Хэмилтона – худший результат Льюиса в квалификациях в США

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