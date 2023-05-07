Магнуссена вызвали к стюардам за инцидент с Хэмилтоном. Пилот «Хааса» должен стартовать со 2-го ряда

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Майами Авто

Блестящий результат пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в квалификации к Гран-при Майами под угрозой.

Датчанин показал четвертое время и должен начать воскресную гонку со второго ряда.

Тем не менее, стюарды отметили инцидент между Магнуссеном и представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Обоих гонщиков вызвали за предполагаемую блокировку со стороны Кевина в первом сегменте: Льюис задел стену, пытаясь избежать столкновения с коллегой.

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13-е место Хэмилтона – худший результат Льюиса в квалификациях в США

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2 комментария

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Павел Швецов
Не совсем понимаю, почему сразу не решить вопрос, там очевидный момент, либо наказывайте, либо едем дальше. Человек заехал на Хаасе на 4-е место, а сейчас его турнут вниз.
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Ответ Павел Швецов
Не совсем понимаю, почему сразу не решить вопрос, там очевидный момент, либо наказывайте, либо едем дальше. Человек заехал на Хаасе на 4-е место, а сейчас его турнут вниз.
В смысле? Инциденты в квалификации как раз таки и наказываются лишением мест на стартовой решетке. Или вообще игнорируются сразу. Как это было проигнорировано с опасными выездами с пит-лейна. Границы трассы, да, нужно рассматривать в пределах сегмента квалы, а такие моменты уже после. Всё правильно, в Хаас накосячили и не предупредили Кевина по радио. А с 4м местом - ну , право, спасибо Леклеру и только.
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