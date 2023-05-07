Магнуссена вызвали к стюардам за инцидент с Хэмилтоном. Пилот «Хааса» должен стартовать со 2-го ряда
Блестящий результат пилота «Хааса» Кевина Магнуссена в квалификации к Гран-при Майами под угрозой.
Датчанин показал четвертое время и должен начать воскресную гонку со второго ряда.
Тем не менее, стюарды отметили инцидент между Магнуссеном и представителем «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Обоих гонщиков вызвали за предполагаемую блокировку со стороны Кевина в первом сегменте: Льюис задел стену, пытаясь избежать столкновения с коллегой.
Гран-при Майами-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Алонсо – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 9-й
13-е место Хэмилтона – худший результат Льюиса в квалификациях в США
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