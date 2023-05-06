Кристиан Хорнер об 11-й команде в «Ф-1»: «Как будто индейки голосуют за Рождество – зачем им это?»

Руководитель « » продолжает выступать против новых команд в чемпионате.

В начале февраля начала принимать заявки от новых потенциальных участников «Ф-1». Они смогут присоединиться в 2025, 2026 или 2027 году. Конец подачи заявок – 15 мая. ФИА примет решение касательно новых команд в течение двух месяцев после дедлайна.

Новые участники должны будут заплатить вступительный взнос в 200 млн долларов. Ранее действующие команды требовали увеличить сумму. Недовольство у них также вызывает необходимость делить призовой фонд в случае появления 11-го коллектива.

На данный момент самым вероятным новичком может стать « » – команда . Моторы ей, вероятно, будет поставлять «Дженерал Моторс» – правда, не раньше 2027-го.

«Я думаю, что здесь все те же проблемы, что и 12 месяцев назад: в чем выгода принятия 11-го участника с точки зрения финансов для нынешней команды или франшизы?

В конце концов кто за это заплатит, если будут урезаны доходы остальных десяти? Как будто индейки голосуют за Рождество – зачем им это? «Либерти» [«Либерти Медиа», владеет «Ф-1»] готова заплатить за 11-ю команду и профинансировать ее? Готова ли ФИА снизить свои доходы, чтобы помочь новому коллективу обустроиться?

В общем, вот все финансовые аспекты. Но даже помимо этого, если учесть то, как развился спорт, если вы посмотрите, например, на пит-лейн здесь или где-нибудь еще, в том же Монако, или Зандворте, или на других трассах, где мы гоняемся, – где мы разместим 11-ю команду? Где мы поставим моторхоумы, как мы разместимся в паддоке? Куда поедут грузовики?

Думаю, будет невероятно сложно приспособиться к тому, как эволюционировал спорт», – считает Хорнер.

«Андретти» намерена вступить в «Ф-2» и «Ф-3» в случае попадания в «Ф-1»