Кристиан Хорнер об 11-й команде в «Ф-1»: «Как будто индейки голосуют за Рождество – зачем им это?»

Теги ФИА Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Майкл Андретти Андретти Автоспорт Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер продолжает выступать против новых команд в чемпионате.

В начале февраля ФИА начала принимать заявки от новых потенциальных участников «Ф-1». Они смогут присоединиться в 2025, 2026 или 2027 году. Конец подачи заявок – 15 мая. ФИА примет решение касательно новых команд в течение двух месяцев после дедлайна.

Новые участники должны будут заплатить вступительный взнос в 200 млн долларов. Ранее действующие команды требовали увеличить сумму. Недовольство у них также вызывает необходимость делить призовой фонд в случае появления 11-го коллектива.

На данный момент самым вероятным новичком может стать «Андретти Автоспорт» – команда Майкла Андретти. Моторы ей, вероятно, будет поставлять «Дженерал Моторс» – правда, не раньше 2027-го.

«Я думаю, что здесь все те же проблемы, что и 12 месяцев назад: в чем выгода принятия 11-го участника с точки зрения финансов для нынешней команды или франшизы?

В конце концов кто за это заплатит, если будут урезаны доходы остальных десяти? Как будто индейки голосуют за Рождество – зачем им это? «Либерти» [«Либерти Медиа», владеет «Ф-1»] готова заплатить за 11-ю команду и профинансировать ее? Готова ли ФИА снизить свои доходы, чтобы помочь новому коллективу обустроиться?

В общем, вот все финансовые аспекты. Но даже помимо этого, если учесть то, как развился спорт, если вы посмотрите, например, на пит-лейн здесь или где-нибудь еще, в том же Монако, или Зандворте, или на других трассах, где мы гоняемся, – где мы разместим 11-ю команду? Где мы поставим моторхоумы, как мы разместимся в паддоке? Куда поедут грузовики?

Думаю, будет невероятно сложно приспособиться к тому, как эволюционировал спорт», – считает Хорнер.

«Андретти» намерена вступить в «Ф-2» и «Ф-3» в случае попадания в «Ф-1»

17 комментариев

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Вовка Иванов
Где мы разместим 11 команду? Вы десять лет назад гонялись с 12 командами и ничего
+27
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Joker_13
Вообще-то владение 2-мя формально конкурирующими командами - это тоже как-то не соответствует духу спорта.
+18
-2
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Minuvert
Ответ alex1382
ну и какой толк от 11й команды, если она будет уровня Минарди или Супер Агури. Пусть лучше будет 10 команд, но конкурентноспособных
Легко может получиться наоборот, придут с деньгами, переманят инженеров и построят хороший болид
+7
0
+7
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& Drew
Новые команды помогут Либерти и ФИА сломать систему круговой поруки где даже Хаас поет в унисон. Поэтому такое сопротиволение, не хотят быть ведомыми... Кроме того не факт что при этом регламенте все новички окажутся мальчиками для битья.
+7
-1
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Minuvert
Ответ alex1382
если получиться, то хорошо. Но я вот не припомню успешную команду, которая начинала с нуля. А исходя из современных условий, то эта команда должна быть как минимум полузаводской. Поскольку в современной Ф1, частники вроде Уильямса или Джордана просто не вытянут, к сожалению
Кадиллак/Андретти, за ними было бы интересно понаблюдать. Там и бэкграунд гоночный и мощности заводские, + спонсорская поддержка обеспечена
+4
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+4
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Ascari
А зачем разводили демократию в Ф1? Пока было единоналичие, всё было в порядке.
+3
-1
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ЭЮЯ
Ответ Вовка Иванов
Где мы разместим 11 команду? Вы десять лет назад гонялись с 12 командами и ничего
когда-то на старт выходило и 26. а за места на старте боролись 32 машины. проблемы две - тогда машины были намного меньше и проще, и им было достаточно гаража три на четыре метра - сейчас же это место увеличилось раза в три на машину. плюс моторхоумы. понятное дело, что снова ужиматься никто не хочет и не будет.
+2
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Jan Vorontsov
Ответ Ascari
А зачем разводили демократию в Ф1? Пока было единоналичие, всё было в порядке.
Что ты понимаешь под порядком? Падение популярности серии, команды вечно на грани разорения, приём трёх новых команд, из которых ни одной не удалось хоть как-то конкурировать, да и вообще сохраниться? Зашкаливающее количество рента-драйверов, потому что у команд не получалось выживать иначе?
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Minuvert
Ответ Jack 13th
Кто-то у них гоночный?
В ФЕ и Индикаре гоняют, это не совсем с ноля начинать
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Mortimer1
Ответ Самый быстрый индиан
Американские хозяева скажут, будет и 22 команды:) И 48 гонок:) Это вам не при Берни, будете шоу делать:)
Без согласия всех команд не получится.
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Самый быстрый индиан
Американские хозяева скажут, будет и 22 команды:) И 48 гонок:) Это вам не при Берни, будете шоу делать:)
+2
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Лига Мастеров
Спорт это для зритель господин Хорнер! Вы по-моему об этом забыли!
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alex1382
Ответ Minuvert
Легко может получиться наоборот, придут с деньгами, переманят инженеров и построят хороший болид
если получиться, то хорошо. Но я вот не припомню успешную команду, которая начинала с нуля. А исходя из современных условий, то эта команда должна быть как минимум полузаводской. Поскольку в современной Ф1, частники вроде Уильямса или Джордана просто не вытянут, к сожалению
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ЭЮЯ
Ответ Minuvert
Легко может получиться наоборот, придут с деньгами, переманят инженеров и построят хороший болид
так не придут же - пока Либерти не даст еще больше денег, чтобы другие не потеряли в деньгах. а пока одни хотят только рыбку съесть (Либерти), то другие (команды) будут голосовать против.
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Ascari
Ответ Jan Vorontsov
Что ты понимаешь под порядком? Падение популярности серии, команды вечно на грани разорения, приём трёх новых команд, из которых ни одной не удалось хоть как-то конкурировать, да и вообще сохраниться? Зашкаливающее количество рента-драйверов, потому что у команд не получалось выживать иначе?
В 2010 уже была демократия. Команды уже диктовали свои условия. Эта хрень началась ещё в 2008.
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